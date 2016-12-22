Как менялась повестка экономического форума в Давосе

23 января в швейцарском Давосе открылся 48-й Всемирный экономический форум (ВЭФ). Одной из его центральных тем стал кризис глобализации, а главной интригой остается приезд на форум президента США Дональда Трампа.

Как менялся состав участников и темы форума — в обзоре РБК.​