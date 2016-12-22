Как менялась повестка экономического форума в Давосе

23 января в швейцарском Давосе открылся 48-й Всемирный экономический форум (ВЭФ). Одной из его центральных тем стал кризис глобализации, а главной интригой остается приезд на форум президента США Дональда Трампа.
Как менялся состав участников и темы форума — в обзоре РБК.
1971 год
Первый форум прошел в 1971 году. В нем участвовали только страны Европы, представители которых обсуждали возможность улучшения связей между компаниями и их акционерами и контрагентами. Он назывался Европейский симпозиум по менеджменту.
Форум-1972 был посвящен расширению ЕС с шести до девяти стран (к союзу присоединились Дания, Ирландия и Великобритания).
1975 год
В 1975 году на форум впервые приехала делегация из Мексики и он перестал быть сугубо европейским. Тогда же было подписано соглашение о сотрудничестве с одним из агентств ООН — ЮНИДО, которое в последующие годы и занималось активным развитием форума, например, его начали посещать представители развивающихся стран.
1978 год
В 1978 году главной темой форума стало состояние глобальной экономики. Меры безопасности на мероприятии были усилены — незадолго до открытия был похищен и убит один из самых влиятельных людей Германии Ханс-Мартин Шлейер, президент Федерации немецкой промышленности (BDI) и Конфедерации немецких объединений работодателей (BDA). В 1978 году он должен был стать председателем форума.
1979 год
В 1979 году в Давос впервые был приглашен китайский лидер Дэн Сяопин. Китай признали реальной силой мировой экономики. Хотя сам Дэн не приехал на форум, китайская делегация стала его традиционным участником.
1982 год
В 1982 году впервые появился формат неформальной встречи лидеров стран (IGWEL — Informal Gathering of World Economic Leaders).
1987 год
В 1987 году европейский форум менеджмента сменил свое название на «Всемирный экономический форум». Повестка саммита еще раз изменилась. Больше внимания стали уделять науке и технологиям, которые могли бы «обеспечить новый экономический рост». Тогда же российская делегация стала постоянным участником форума.
1989 год
В октябре 1989 году после разрушения Берлинской стены главной темой форума стала новая Европа. В следующие годы делегаты также уделяли внимание войне на Ближнем Востоке и распаду СССР.
1993 год
В 1993 году главной темой форума стало «Сплочение всех сил для восстановления мировой экономики».
1995 год
В 1995 году на форуме обсуждали вопросы глобализации, которая стала главной темой и в последующие годы.
2002 год
В 2002 году форум был перенесен в Нью-Йорк, в знак солидарности с США и жителями города после терактов 11 сентября.
2005 год
В 2004 году в Давосе много говорили о развитии промышленности, а в следующем году был создан Центр глобальной промышленности.
2006 год
В 2006 году делегаты задумались о поиске новых источников роста. Тогда же впервые ВЭФ выпустил список глобальных рисков на ближайшие годы. В 2008 году велись обсуждения, как можно избежать глобального кризиса, но уже в 2009 году участники форума говорили о формировании посткризисного мира.
2013 год
В 2013 году главной темой обсуждения стал Brexit. В 2015 году тема эскалации геополитической напряженности официально стала основной.
2016 год
В 2016 году темой форума стала «Четвертая индустриальная революция» — активное внедрение цифровых технологий в жизнь. В 2017 году темой ВЭФ выбрали «Ответственное лидерство».
2018 год
В этом году собравшиеся обсудят кризис глобализации и «геостратегические трещины», которые идут по миру. Главной интригой форума остается визит (или отказ от него) президента США Дональда Трампа.