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Глава «Ростеха» не поверил в возможность дожить до отмены санкций
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Глава «Ростеха» не поверил в возможность дожить до отмены санкций
Война санкций, 10:57
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Глава «Ростеха» не поверил в возможность дожить до отмены санкций
По словам Сергея Чемезова, из-за санкций, введенных против него лично, он ущемления не чувствует. Но санкции в отношении «Ростеха» негативно влияют на корпорацию, заявил ее глава
Сергей Чемезов (Фото: Global Look Press)

Санкции, введенные США и некоторыми другими странами против госкорпорации «Ростех», представляют собой «конкретный пример недобросовестной конкуренции», заявил в интервью газете «Коммерсантъ» гендиректор компании Сергей Чемезов.

По словам главы корпорации, вводя санкции в отношении «Ростеха», власти США действуют в интересах своих производителей оружия, пытаясь выдавить с рынков российское оружие, которое «по цене более дешевое, а по качеству не уступает аналогам из Америки или Европы, а зачастую и превосходит».

Так что Чемезов не ждет скорой отмены санкций и более того, уверен, что ему (главе «Ростеха» сейчас 65 лет) до этого дня вообще не дожить. «Думаю, что их отменят уже не при нашей жизни. При вашей — может быть, при моей — точно нет», — сказал он корреспонденту газеты. Глава госкорпорации при этом признал, что санкции действительно создают проблемы для компании: «Лукавить не буду, они влияют на нас негативно. Мы потеряли ряд рынков, в том числе американский, если говорить о продукции «Калашникова».

В то же время Чемезов подчеркнул, что взамен потерянных рынков компании удалось найти «другие точки сбыта», в том числе в Латинской Америке и арабском мире. Искать «варианты выхода из ситуации» руководство «Ростеха» продолжит и в случае введения в начале 2018 года властями США нового пакета санкций, которые, как ожидается, будут направлены в том числе на партнеров госкорпорации.

Что же касается санкций, введенных против него лично (с 2014 года Чемезову запрещен въезд в США и страны ЕС), то глава «Ростеха», по его словам, никакого ущемления не чувствует.

«Я за свою жизнь столько поездил по миру, поэтому никакого ущемления не чувствую. Мне никто не запрещает поехать за границу — в Африку, в Арабские Эмираты, в Юго-Восточную Азию… В России много интересных мест: я, к сожалению и даже к стыду своему, многого и не видел и не знал, потому что не было времени. А сегодня есть возможность побывать в удивительных местах России: у нас очень красивая страна, есть где отдохнуть, порыбачить и поохотиться», — сказал Чемезов.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: санкции , Сергей Чемезов , «Ростех»
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