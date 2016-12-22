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Сенаторы в США призвали ввести санкции против Усманова и Чайки
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Сенаторы в США призвали ввести санкции против Усманова и Чайки
Война санкций, 11:36
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Сенаторы в США призвали ввести санкции против Усманова и Чайки
С официальным письмом к госсекретарю США, главе Минфина и руководителю Национальной разведки обратились четверо республиканцев, в том числе экс-претендент на пост президента Марко Рубио
Алишер Усманов (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Четверо влиятельных сенаторов-республиканцев — Роджер Уикер, Марк Рубио, Кори Гарднер и Линдси Грэм — направили главе Госдепартамента США Рексу Тиллерсону, а также руководителям Минфина и Национальной разведки​ письмо, в котором призвали учесть при составлении «кремлевского доклада» представителей «ближнего круга» президента России Владимира Путина.

В документе указывается на то, что ряд представителей этого «ближнего круга», по сообщениям СМИ, причастен к коррупционным сделкам, а их связи с американскими гражданами и компаниями создают угрозу нарушения норм принятого в США Закона о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA).

В письме сенаторы особо отмечают необходимость обратить внимание на генерального прокурора России Юрия Чайку и миллиардера Алишера Усманова. Последнего сенаторы называют «одним из наиболее влиятельных олигархов России» и совладельцем ряда ведущих СМИ, имеющего тесные связи с Кремлем.

В подписанном бывшим претендентом на пост президента США Марком Рубио и тремя другими сенаторами письме со ссылкой на материалы «Новой газеты», основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) говорится о проведенных Усмановым сделках с акциями Facebook и бизнесе, который ведут сыновья Юрия Чайки.

«Господин Усманов, как говорится в расследовании ФБК, недавно пожертвовал особняк в Москве стоимостью $85 млн фонду, напрямую связанному с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Это можно рассматривать как одну из форм взятки», — говорится в письме.

Посол США заявил о «гибкости» при подготовке «кремлевских» санкций
Политика

Подписавшие письмо сенаторы призвали руководство Госдепартамента, Минфина и Национальной разведки внимательно изучать «все сообщения о коррупции российских чиновников и олигархов.

«Мы надеемся, что помогли пролить свет на пару символических примеров лиц, которые должны быть внесены в предстоящий отчет администрации», — говорится в письме.

Пресс-служба Алишера Усманова отказалась комментировать РБК информацию о предложении американских сенаторов включить бизнесмена в доклад Госдепа по санкциям.

Завершить подготовку «кремлевского доклада», в котором должны быть упомянуты приближенные к высшей российской власти бизнесмены и бенефициары парагосударственных организаций, Минфин США намерен к 29 января 2018 года.

В середине января 2018 года газета «Коммерсантъ» сообщила, что в докладе, который администрация Дональда Трампа должна представить конгрессу, будет упомянуто около 50 человек, с членами семей — около 300.

По словам бывшего координатора санкционной политики Госдепа Дэниела Фрида, упоминание того или иного лица в докладе еще не означает того, что в отношении него будут введены санкции. «Тем не менее сам факт попадания в этот список увеличивает риск того, что в будущем против его фигурантов будут введены санкции», — считает Фрид.

16 января посол США в Москве Джон Хантсман сообщил журналистам, что подход к использованию данных доклада может быть «гибким». «Существует некоторая гибкость в том, что касается дальнейших действий», — сказал он.

Комментируя возможность введения США новых санкций, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что такие действия не останутся без адекватного ответа.

Авторы: Евгений Калюков, Любовь Алтухова.
Теги: Юрий Чайка , Алишер Усманов
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