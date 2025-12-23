 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Кремле оценили последствия замедления иностранных мессенджеров

Кремль: замедление иностранных мессенджеров снизило число кибермошенничеств
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Замедление работы иностранных мессенджеров привело к снижению числа кибермошенничеств в России, сообщили в Кремле.

Сервис «Сбой.рф» накануне зафиксировал рост жалоб на работу мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена). За сутки поступило 1,6 тыс. жалоб, большинство из них из Москвы.

Источник РБК на телеком-рынке заявил, что замедление мессенжера набирает обороты, скорость его работы сократилась на 70–80%. Операторы связи к этому отношения не имеют.

Мишустин предостерег россиян от мошенников в иностранных мессенджерах
Общество
Михаил Мишустин

В Роскомнадзоре пояснили, что WhatsApp продолжает нарушать законодательство России, и предупредили о полной блокировке. «Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров», — добавили в ведомстве.

Президент Владимир Путин на прямой линии 19 декабря заявил, что проблемы иностранных мессенджеров в России заключались в том, что руководство стран, где их создали, отказывалось соблюдать российские законы.  

Ограничение или закрытие доступа к некоторым соцсетям и мессенджерам поддерживают 24% опрошенных россиян и не поддерживают — 39%, показал опрос ВЦИОМ. Чуть более половины респондентов (54%) заявили, что введенные ограничения никак на них не повлияли.  

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО

Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico

Трамп анонсировал создание «золотого флота» США

Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву

США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа

NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Кремль мессенджеры киберпреступления
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
«Ирбис» и «Маер» запустили кампанию «Защитим хранителей гор» Пресс-релиз, 14:43
До тысячи британских пабов запретили вход лейбористам Общество, 14:37
«Дворец для народа»: как появилось и менялось московское метро Стиль, 14:34
Сыгравший почти 500 матчей в НБА американец перешел в «Партизан» Спорт, 14:30
Путин призвал нового генпрокурора Гуцана «сделать все» для россиян Общество, 14:30
Как искусственный интеллект оптимизирует бизнес-процессы Отрасли, 14:28
В Люберцах полиция разыскивает курьеров, перевозивших детей в сумках Общество, 14:28
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Орешкин оценил идею о переносе столицы России в Сибирь Политика, 14:24
Почему ручная работа снова в цене: пример российского бренда Pars Стиль, 14:13
Непобежденный в UFC российский боец объяснил уход из промоушена Спорт, 14:12
Прокурор запросил для экс-судьи три года условно за выстрел в таксиста Общество, 14:10
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Кремль раскрыл, сколько ветеранов вернулись со спецоперации Политика, 14:09