В Кремле оценили последствия замедления иностранных мессенджеров
Замедление работы иностранных мессенджеров привело к снижению числа кибермошенничеств в России, сообщили в Кремле.
Сервис «Сбой.рф» накануне зафиксировал рост жалоб на работу мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена). За сутки поступило 1,6 тыс. жалоб, большинство из них из Москвы.
Источник РБК на телеком-рынке заявил, что замедление мессенжера набирает обороты, скорость его работы сократилась на 70–80%. Операторы связи к этому отношения не имеют.
В Роскомнадзоре пояснили, что WhatsApp продолжает нарушать законодательство России, и предупредили о полной блокировке. «Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров», — добавили в ведомстве.
Президент Владимир Путин на прямой линии 19 декабря заявил, что проблемы иностранных мессенджеров в России заключались в том, что руководство стран, где их создали, отказывалось соблюдать российские законы.
Ограничение или закрытие доступа к некоторым соцсетям и мессенджерам поддерживают 24% опрошенных россиян и не поддерживают — 39%, показал опрос ВЦИОМ. Чуть более половины респондентов (54%) заявили, что введенные ограничения никак на них не повлияли.
Материал дополняется
