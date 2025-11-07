ВЦИОМ узнал отношение россиян к ограничению доступа к мессенджерам Более половины молодых россиян негативно относятся к блокировкам интернет-ресурсов

Ограничение доступа к соцсетям и мессенджерам не поддержала большая часть россиян, опрошенных АЦ ВЦИОМ. Полученные данные свидетельствуют о поколенческом расколе в обществе по этому вопросу, сказал эксперт

Фото: Андрей Любимов / РБК

Зумеры против, «поколение застоя» поддержало

Ограничение или закрытие доступа к некоторым соцсетям и мессенджерам поддерживают 24% опрошенных россиян, не поддерживают — 39%, относятся безразлично — 30%, затрудняются ответить — 7%, показал всероссийский опрос Аналитического центра ВЦИОМ (АЦ ВЦИОМ), посвященный теме блокировок мессенджеров и других интернет-ресурсов.

Чуть более половины респондентов (54%) заявили, что введенные ограничения никак на них не повлияли. Эта цифра ниже среди более молодых респондентов: минимальное значение (33%) — у младших миллениалов (рожденные с 1992 по 2000 год). И выше у более возрастных групп: по 67% в поколениях «застоя» и «оттепели».

Среди «поколения цифры» (рожденные в 2001 году и позднее) положительно отреагировали на введенные ограничения только 5% опрошенных, а больше половины (58%) оценили их негативно.

В «поколении оттепели» (рожденные до 1947 года) запреты поддержали почти треть опрошенных (30%), не поддержали — 19%, безразлично отнеслись четверть опрошенных и почти столько же затруднились ответить.

Похожие цифры и у «поколения застоя» (рожденные с 1948 по 1967 год). Большинство представителей этого поколения (37%) одобрили ограничение на работу мессенджеров, недовольных — четверть опрошенных, безразлично отнеслись 30%, затруднились ответить — 8%.

В поколении старших миллениалов (рожденные с 1968 по 1981 год) поддержал запреты почти каждый пятый (19%), негативно оценил почти каждый второй (46%), а треть выразила безразличие.

Меньше полезной информации и контактов с близкими

Чаще всего респонденты, отвечая на вопрос о влиянии запретов, говорили о том, что им стало доступно меньше полезной информации и стало труднее ее искать. Этот ответ выбрали 12% опрошенных. Более молодые респонденты упоминали эти проблемы чаще пожилых.

Еще 11% опрошенных сказали, что им теперь труднее общаться с родственниками и друзьями, и упоминали блокировку звонков в Telegram, WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и Viber. Эти неудобства, судя по опросу, коснулись всех возрастов: колебания этого показателя в разных группах составляли от 15 до 8%.

Каждый десятый назвал основным негативным последствием замедление YouTube. Аналогичные действия в отношении Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) вспомнили только 2% опрошенных.

В марте 2022 года Тверской суд Москвы признал деятельность социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms Inc., экстремистской и запретил их на территории России. Замедление скорости доступа к видеохостингу YouTube на территории России началось в июле 2024 года. Мессенджер Viber был заблокирован в декабре 2024 года. В августе 2025 года Роскомнадзор заблокировал возможность голосовых звонков в Telegram и WhatsApp, объяснив это борьбой с мошенниками и террористами.

Какое влияние окажут ограничения

Треть опрошенных (34%) сказали, что ограничения положительно повлияли на развитие отечественных сервисов, 16% ожидают отрицательный эффект, 28% считают, что влияния нет, 22% затруднились ответить на этот вопрос.

Респондентов, отметивших позитивные изменения в работе отечественных сервисов, социологи также попросили конкретизировать «плюсы», которые они видят в блокировках. Почти половина заявили о развитии технологий в целом, 11% упомянули запуск сервиса Max, еще по 10% говорили о снижении конкуренции, более частом использовании отечественных ресурсов и появлении российских аналогов заблокированных сервисов.

Тех, кто видел негативное влияние, просили назвать «минусы» происходящих процессов: 31% опрошенных заявили, что отечественные разработки плохо работают, а 30% спрогнозировали, что при отсутствии конкуренции не будет развития. «Нет доверия, заставляют пользоваться, гнев народа, люди привыкли к зарубежным сервисам», — приводят социологи цитаты из группы ответов, набравшей 14%.

Почти каждый пятый россиянин одобряет обход блокировок зарубежных ресурсов, 17% не одобряют, 55% относятся к этому явлению безразлично. Больше всего против обхода ограничений выступает «поколение застоя» (22%). Меньше всего — «поколение цифры» (6%).

В АЦ ВЦИОМ считают, что регулирование информационного пространства — это новый вопрос «отцов и детей». Поляризация мнений в российском обществе по этому вопросу проистекает из глубоких потребительских разрывов между поколениями: для молодежи блокировки — это вмешательство в их повседневную жизнь, а возрастные люди видят в них защиту и порядок, сказала руководитель медиацентра Аналитического центра ВЦИОМ Яна Ширяева. «Это различие может привести к формированию двух параллельных цифровых миров: контролируемого и свободного, что усугубит проблему информационных «пузырей» и цифрового неравенства, — предупреждает Ширяева. — В результате межпоколенческий диалог усложнится, а ценностные расхождения будут усиливаться».