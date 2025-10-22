 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Что известно о частичном ограничении Telegram и WhatsApp в России

Роскомнадзор заявил, что начал частичное ограничение Telegram и WhatsApp для «противодействия преступникам». Где пользователи сообщают о неработающих мессенджерах и что известно об ограничениях  — в материале РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

22 октября Роскомнадзор заявил, что принимает меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров Telegram и WhatsApp (последний принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Причиной таких мер в РКН назвали необходимость «противодействия преступникам». Эти сервисы, по мнению РКН — основные каналы, которые используются для обмана, вымогательства и вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. При этом владельцы мессенджеров проигнорировали неоднократно направленные им требования о модерации контента, отметили в Роскомнадзоре.

Начиная с 21 октября, жители юга России жаловались на сбои в работе обоих мессенджеров. Об ограничении сообщали пользователи из Краснодарского края, Адыгеи, Ростовской и Астраханской областей, а также из Ставропольского края. Кроме того, о сбоях сообщалось 20 октября. Источник РБК тогда рассказал, что проблемы с доступом могли быть связаны с плановыми работами в настройке технических средств противодействия угрозам.

Telegram и WhatsApp — одни из самых популярных мессенджеров в России. В Google Play они занимают третье и пятое места среди приложений в категории «Связь». Согласно данным Mediascope за сентябрь 2025 года, аудитория WhatsApp в России составляет 96,5 млн человек, Telegram — 90,97 млн.

Telegram: история создания, блокировки в разных странах, Павел Дуров
База знаний
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По данным сервиса сбой.рф, самый заметный сбор работы Telegram пришелся на прошлый вечер и затронул в основном южные регионы. К 16:00 мск чаще всего на ограничение работы сервиса жаловались в Краснодарском крае (41% обращений), Ростовской области (19%), Ставрополье (9%) и Волгоградской области (7%). Аналогичная ситуация и с WhatsApp: со сбоями этого мессенджера сейчас чаще всего сталкиваются жители Краснодарского края, Ростовской, Свердловской и Новосибирской областей и Москвы. Больше всего жалоб пришлось на 12:00 мск.

По информации проекта «На связи», на нестабильную работу мессенджеров жалуются жители 34 российских субъектов. Данные подтверждаются и другими сервисами, в том числе DownDetector. Операторы связи в комментарии ТАСС заявили, что с их работой на юге России ограничения не связаны.

Что говорят про ограничение Telegram и WhatsApp

Полностью запрещать Telergam и WhatsApp на территории России не планируются, сообщил зампред думского комитета по информационным технологиям Андрей Свинцов. «Я считаю, что полный запрет и в будущем вряд ли произойдет. Миллионы наших граждан пользуются ими в личных целях, для служебных переписок, — отметил он. — То, что звонки через мессенджеры ограничили, это делают многие страны, в том числе Объединенные Арабские Эмираты».

Заместитель руководителя РКН Олег Терляков ранее заявлял, что блокировка голосовых вызовов в мессенджерах WhatsApp и Telegram снизила за месяц мошеннические звонки на 40%. Вместе с тем он говорил, что сейчас важно предупредить «риски массового использования для мошенничества национального мессенджера Мax».

Как ограничивали работу мессенджеров в России

13 августа Роскомнадзор сообщил о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp. Причиной введения ограничений в надзорной службе назвали распространение мошенничества, но при этом уточнили, что никаких других ограничений их функционала не вводилось. В WhatsApp тогда ответили, что общение в мессенджере конфиденциально, а компания «противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение». В Telegram заявили, что активно занимаются модерацией и борьбой с мошенничеством.

Мессенджер WhatsApp: история, владелец, блокировки в разных странах
База знаний

В последние месяцы россияне часто сталкивались с нарушениями в работе мессенджеров. Так, масштабный сбой в работе Telegram произошел 11-12 сентября, на него жаловались пользователи из Санкт-Петербурга, ЯНАО, Хабаровского края, Воронежской и Саратовской областей. До этого сбои фиксировались на протяжении нескольких дней в начале июля. В августе со сбоями столкнулись пользователи WhatsApp, причем треть жалоб на них поступила из Москвы (29%). Также о неполадках заявляли пользователи из Новосибирской и Свердловской областей и других регионов России.

В марте 2025 года корпорация VK анонсировала национальную цифровую платформу MAX. В июне президент России Владимир Путин поручил поддержать развитие мессенджера и интегрировать в него государственные и финансовые услуги. Тогда же Путин подписал закон о создании в России национального мессенджера. В документе отмечалось, что в новом мессенджере можно будет подписывать документы усиленной электронной подписью и передавать сведения о себе из единой системы идентификации и аутентификации. К концу месяца количество пользователей MAX достигло миллиона. С осени предустановка MAX на новые телефоны перед продажей стала обязательной.

После запуска национального мессенджера MAX Госдума анонсировала ужесточение наказаний за несоблюдение российских законов иностранными мессенджерами. «Мы прекрасно понимали, что наказывать безальтернативные площадки, такие как WhatsApp и Telegram, — это, по сути, доставлять определенные неудобства и риск потери возможности общаться у огромного количества людей», — говорил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

В декабре 2024 года российским пользователям был ограничен доступ к мессенджеру Viber. Он принадлежит японской компании Rakuten и занимал третье место по популярности в стране после Telegram и WhatsApp. Причиной блокировки в РКН назвали необходимость «предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков», а также размещение в мессенджере противоправной информации.

После блокировки звонков в WhatsApp и Telegram вырос интерес российских пользователей к площадке видеоконференций Google Meet — приложение заняло второе место в топе бесплатных приложений для общения в российском App Store по количеству скачиваний. Однако вскоре пользователи начали жаловаться на сбои в работе сервиса — в Роскомнадзоре заявили, что не ограничивали его работу.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Сирина Анастасия Сирина, Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
мессенджеры Россия Интернет Роскомнадзор блокировка мошенники кибермошенники интернет-мошенники Telegram Whatsapp
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Материалы по теме
На юге России второй раз за день массово пожаловались на работу Telegram
Технологии и медиа
The Telegraph узнала причину отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште
Политика
Telegram предупредил французов о «попытке лишить их свободы»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Во время ядерной тренировки из Баренцева моря запустили ракету «Синева» Политика, 17:18
Осужденный Тимур Иванов заявил о готовности отправиться на спецоперацию Политика, 17:13
Что известно о частичном ограничении Telegram и WhatsApp в России Технологии и медиа, 17:11
Российский гимнаст остался без медалей на чемпионате мира в многоборье Спорт, 17:09
Суд арестовал музыканта Женька Радость после исполнения песен иноагентов Политика, 17:09
«Билайн» представил инструмент для эффективного поиска бизнес-локаций Отрасли, 17:07
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Суд арестовал гендиректора строительной компании «Автодора» Общество, 17:01
Росрыболовство спрогнозировало резкий рост производства красной икры Бизнес, 17:00
Названы районы Москвы — лидеры по росту цен в новостройках бизнес-класса Недвижимость, 17:00
В Испании задержали подозреваемых в краже 1 тыс. стульев из ресторанов Вино, 16:57
ОКР подаст апелляцию на решение FIS о недопуске россиян до отбора к Играм Спорт, 16:53
Режиссеру «Папиных дочек» Жигалкину присвоили звание заслуженного артиста Общество, 16:44
Как бизнесу сделать онлайн-оплату удобной и привлекательной для клиента Радио РБК, 16:41