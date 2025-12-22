 Перейти к основному контенту
0

Российские пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp

Пользователи жалуются на некорректную работы оповещений, невозможность отправить сообщения, сбой мобильного приложения и сайта
Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press
Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press

Сервис «Сбой.рф» зафиксировал рост жалоб на работу мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена). О проблемах работы мессенджера свидетельствуют и данные платформы Downdetector.

Согласно данным «Сбой.рф», за сутки поступило 1,6 тыс. жалоб, большинство из них из Москвы.

Источник РБК на телеком-рынке заявил, что замедление WhatsApp набирает обороты, с сегодняшнего дня скорость работы мессенджера сократилась на 70-80%. Операторы связи к этому отношения не имеют.

По данным, Downdetector зафиксировал, что большинство претензий касаются некорректной работы оповещений, невозможности отправить сообщения, сбоя мобильного приложения, сайта. По данным платформы, жалобы приходят из Хакасии (16%), Ярославской области (14%) и Мурманской области (12%).

В середине августа Роскомнадзор заявил об ограничении звонков в WhatsApp, назвав мессенджер основной (наравне с Telegram) площадкой для «вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

В октябре ведомство сообщило, что начало частичное ограничение WhatsApp в связи с необходимостью «противодействия преступникам». Роскомнадзор проинформировал об этом 22 октября, на следующий день после того, как пользователи начали жаловаться на сбои в работе сервиса.

По данным заместителя руководителя РКН Олега Терлякова (на 22 октября), блокировка голосовых вызовов в мессенджерах WhatsApp и Telegram снизила за месяц мошеннические звонки на 40%.

Вместе с тем, зампред думского комитета по информационным технологиям Андрей Свинцов подчеркнул, что мессенджером пользуются «миллионы наших граждан <...> в личных целях, для служебных переписок», и власти не будут полностью запрещать мессенджер.

В конце ноября Роскомнадзор подчеркнул, что платформа не прекращает нарушать российское законодательство, а потому ведомство продолжает вводить ограничительные меры. В случае, если сервис будет игнорировать претензии российских властей, «он будет полностью заблокирован», предупредили в РКН.

Читайте РБК в Telegram!

Авторы
Теги
Екатерина Шокурова Екатерина Шокурова, Софья Полковникова
Whatsapp сбой мессенджеры Интернет
