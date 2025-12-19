 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямая линия Путина⁠,
0

Путин назвал проблемы иностранных мессенджеров

Путин: с иностранными мессенджерами проблема лишь в одном — в соблюдении законов
Сюжет
Прямая линия Путина
С иностранными мессенджерами проблема лишь в одном — в соблюдении российского законодательства, сказал Путин. «Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям и так далее», — объяснил он
Фото: news_kremlin / Telegram
Фото: news_kremlin / Telegram

Проблемы иностранных мессенджеров в России заключались в том, что руководство стран, где их создали, отказывалось соблюдать российские законы. Об этом заявил президент Владимир Путин на прямой линии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«В отношении Telegram и других мессенджеров проблема только в одном — в соблюдении российских законов. И проблема этих мессенджеров заключалась в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям и так далее», — заявил глава государства.

Путин назвал проблемы иностранных мессенджеров
Video

Говоря о создании национального мессенджера MAX, Путин отметил, что его создание было правильным шагом. По его словам, и у MAX «будут конкуренты».

«Что касается Max и конкуренции. Конкуренция всегда нужна. И я уверен, что конкуренция будет», — сказал президент.

Путин также назвал три страны, которые обладают цифровым суверенитетом — это Китай, США и Россия.

Владимир Путин подвел итоги года. Как это было
Политика

В конце ноября Роскомнадзор заявил, что продолжает ограничивать работу WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена). Ведомство объяснило это тем, что мессенджер не выполняет требования, направленные на пресечение преступлений в стране. По мнению РКН, WhatsApp используется для организации терактов в России и вербовки их исполнителей, а также «для мошеннических и иных преступлений против наших граждан». Если платформа так и не выполнит требования российского законодательства, то ее полностью заблокируют в России, предупредили в Роскомнадзоре. Новые ограничения в отношении Telegram не вводятся, сообщали «РИА Новости» в ведомстве в декабре.

Roblox готов сотрудничать с РКН. Какие платформы блокировали в России
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Читайте РБК в Telegram.

Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
мессенджеры Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным Мессенджер Max Telegram
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Путин отказался считать поколение 1990-х «потерянным для страны»
Общество
Путин оценил риски конфликта России и Европы
Политика
Путин ответил на вопрос о планах написать мемуары
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 18 дек, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 18 дек, 17:49
В США выставили на продажу «шпионский» дом напротив посольства России Политика, 16:34
Путин назвал гипотетической идею о внешнем управлении на Украине Политика, 16:32
Путин признался, что влюблен Общество, 16:29
Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное к этому часу Политика, 16:27
Путин ответил на вопрос о том, какой будет Россия через 200 лет Общество, 16:17
МОК пригласил российского ски-альпиниста выступить на Олимпиаде Спорт, 16:16
Путин рассказал о своих друзьях Политика, 16:15
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Путин зачитал послание для капсулы времени Политика, 16:14
Путин попросил не продлевать мораторий на выплату неустоек застройщиков Недвижимость, 16:12
Путин объяснил рост цен на авиаперевозки в России Политика, 16:11
Монеты года. Почему токены L2-сетей стали худшей криптоинвестицией Крипто, 16:10
Путин рассказал о жизни в квартире в Кремле Мнение, 16:10
Путин отказался считать поколение 1990-х «потерянным для страны» Общество, 16:08
Путин ответил на вопрос о планах написать мемуары Политика, 16:08