Путин назвал проблемы иностранных мессенджеров
Проблемы иностранных мессенджеров в России заключались в том, что руководство стран, где их создали, отказывалось соблюдать российские законы. Об этом заявил президент Владимир Путин на прямой линии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.
«В отношении Telegram и других мессенджеров проблема только в одном — в соблюдении российских законов. И проблема этих мессенджеров заключалась в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям и так далее», — заявил глава государства.
Говоря о создании национального мессенджера MAX, Путин отметил, что его создание было правильным шагом. По его словам, и у MAX «будут конкуренты».
«Что касается Max и конкуренции. Конкуренция всегда нужна. И я уверен, что конкуренция будет», — сказал президент.
Путин также назвал три страны, которые обладают цифровым суверенитетом — это Китай, США и Россия.
В конце ноября Роскомнадзор заявил, что продолжает ограничивать работу WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена). Ведомство объяснило это тем, что мессенджер не выполняет требования, направленные на пресечение преступлений в стране. По мнению РКН, WhatsApp используется для организации терактов в России и вербовки их исполнителей, а также «для мошеннических и иных преступлений против наших граждан». Если платформа так и не выполнит требования российского законодательства, то ее полностью заблокируют в России, предупредили в Роскомнадзоре. Новые ограничения в отношении Telegram не вводятся, сообщали «РИА Новости» в ведомстве в декабре.
