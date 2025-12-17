Мишустин предостерег россиян от мошенников в иностранных мессенджерах

Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press

Нельзя верить неизвестным, которые звонят через иностранные мессенджеры и представляются госслужащими и сотрудниками банков призвал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Глава правительства отметил, что госорганы, сотовые операторы, кредитные организации и маркетплейсы не имеют права общаться с клиентами через зарубежные мессенджеры.

«Создаем условия, чтобы люди понимали, что если с ними пытаются связаться через такой мессенджер, представляются сотрудником либо банка, либо правоохранительных органов, либо из поликлиники — им верить нельзя», — резюмировал Мишустин на стратегической сессии по борьбе с кибермошенничеством.

Весной 2025 года в России приняли закон о защите населения от кибермошенничества. В частности, введена была обязательная маркировка звонков. Это позволяет человеку понять, от кого именно поступил звонок.