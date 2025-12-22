Роскомнадзор пригрозил WhatsApp блокировкой

Ограничения на работу мессенджера вводятся поэтапно. Полная блокировка возможна при дальнейшем игнорировании требований, пригрозили в РКН

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) продолжает нарушать законодательство России, сообщили РБК в Роскмонадзоре.

«В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp. Постепенная деградация звонков в WhatsApp была начата в августе, о чем Роскомнадзор сообщал в СМИ. Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров», — сказано в сообщении.

WhatsApp будет полностью заблокирован, если продолжит не выполнять требования российского законодательства, предупредили в ведомстве. «Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено», — подчеркнул Роскомнадзор.

В понедельник, 22 декабря, сервисы «Сбой.рф» и Downdetector зафиксировали рост жалоб на работу WhatsApp. За сутки поступило около 1,6 тыс. обращений, большинство из них — из Москвы. Пользователи сообщают о сбоях в работе оповещений, проблемах с отправкой сообщений, а также нестабильной работе приложения и сайта. Наибольшее число жалоб, по данным Downdetector, поступает из Хакасии, Ярославской и Мурманской областей.

Источник РБК на телеком-рынке сообщил, что замедление работы WhatsApp усиливается, скорость сервиса снизилась на 70–80%, при этом операторы связи к этому не причастны.

Роскомнадзор ранее вводил ограничения на работу WhatsApp, в том числе на голосовые вызовы, связывая это с борьбой с мошенничеством и противоправной деятельностью. В ведомстве предупреждали, что при дальнейшем нарушении российского законодательства мессенджер может быть полностью заблокирован.

WhatsApp — один из самых популярных мессенджеров в России. В Google Play он занимает пятое место среди приложений в категории «Связь». Согласно данным Mediascope за октябрь 2025 года, аудитория WhatsApp в России составляет 96,2 млн человек, Telegram — 91 млн.

В 2024 году мессенджер включили в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора. Оказавшиеся в этом перечне компании обязаны предоставлять ФСБ и другим уполномоченным госорганам данные о действиях пользователей, включая содержимое переписки.

Позднее, в 2025 году, начали фиксировать деградацию звонков в WhatsApp, а затем Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении работы мессенджера, объяснив это необходимостью «противодействия преступникам».