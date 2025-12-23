 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Politico узнало, что Франции предложили стать лидером Европы

На фоне ослабления роли США в обеспечении европейской безопасности страны ЕС ждут лидерства от Франции, пишет Politico. Страна обладает ядерным оружием и готовится к «столкновению» с Россией «через три-четыре года»
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Франция может стать политическим и военным центром Европы, пишет Politico со ссылкой на дипломатов.

На фоне ослабления роли США в обеспечении европейской безопасности страны ЕС ждут лидерства от Франции — единственной ядерной державы Евросоюза и государства с независимой оборонной промышленностью, говорится в статье.

«Нам нужно, чтобы [президент Эмманюэль] Макрон взял на себя инициативу [в вопросах европейской обороны]: кто еще кроме Франции это сделает?» — заявил работающий в Париже европейский дипломат. Другой еврочиновник сообщил, что Париж готов возглавить этот процесс вместе с другими столицами, такими как Лондон, Берлин, Рим и Варшава.

Чтобы произвести впечатление заслуживающего доверия лидера, Франция могла бы рассмотреть возможность размещения своих истребителей Rafale, способных нести ядерное оружие, в Германии или Польше, считает эксперт по оборонной политике и преподаватель университета Sciences Po Гийом Лаган. Кроме того, французские войска могли бы заменить покидающий регион американский контингент, добавил он.

В отличие от большинства других европейских стран оборонная политика Франции давно основывалась на предположении, что США нельзя считать надежным союзником, пишет издание. Память о суэцком инциденте повлияла на решение бывшего президента Франции Шарля де Голля в 1966 году выйти из НАТО (Париж вернулся в альянс в 2009-м) и разработать собственную ядерную программу. Теперь европейские столицы, которые до сих пор неохотно рассматривали архитектуру безопасности континента без участия США, начали все больше осознавать правоту Парижа, говорится в статье.

В то же время политическая нестабильность во Франции и рост популярности партии «Национальное объединение», выступающей против углубления военного участия на Украине и скептически относящейся к НАТО, вызывают обеспокоенность союзников. Несмотря на это, Париж уже возглавляет многонациональную батальонную группу НАТО в Румынии, усилил присутствие в Эстонии и обсуждает новые развертывания в Северной Европе, стремясь подтвердить претензии на лидерство в сфере европейской обороны, сказано в публикации.

Макрон объявил о строительстве Францией нового авианосца
Политика

Макрон начиная с 2020 года высказывал идею взять Европу под французский ядерный зонтик. Последнее заявление на этот счет он сделал в марте 2025-го: по словам французского лидера, Россия в свете конфликта на Украине стала «на годы вперед угрозой для Франции и Европы».

Франция, как и ряд других европейских стран, готовится к «возможному столкновению» с Москвой «в ближайшие три-четыре года», о чем осенью заявил начальник Генштаба вооруженных сил страны генерал Фабьен Мандон.

На фоне этого власти страны увеличивают военные расходы, наращивают производство вооружений, удваивают резерв и с 2025 года возвращают добровольную военную службу для молодежи: планируется набрать 3 тыс. человек в этом году, 10 тыс. — к 2030-му и 50 тыс. — к 2035 году. Макрон также объявил, что оборонный бюджет Франции «удвоится к 2027 году» до €64 млрд по сравнению с показателем десятилетней давности.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в конце июня, ссылаясь на заявление начальника Генштаба Германии и «других высокопоставленных военных руководителей», также сообщал, что Россия может атаковать НАТО через пять лет.

Президент Владимир Путин называл ложью заявления о планах России атаковать страны НАТО. В Европе, по его словам, специально повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Москвой.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Франция Европа Армия США военный бюджет оборона
Материалы по теме
Макрон объявил о строительстве Францией нового авианосца
Политика
FT увидела самосбывающееся пророчество в ожидании Европой войны с Россией
Политика
Welt рассказала о «невидимой войне» Европы и России
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
«Порядок клевания»: почему руководители срываются на подчиненных Образование, 11:38
39 человек депортировали из Грузии, среди них россияне Общество, 11:33
EA продадут консорциуму саудитов и компании зятя Трампа Бизнес, 11:31
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 11:30
В грузинском городе Гардабани сгорела новогодняя елка Общество, 11:16
В порту Тамань потушили вспыхнувший после атаки БПЛА огонь Политика, 11:14
Время пейджеров прошло: какой ты бизнесмен РБК и WB для бизнеса, 11:11
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Лидеры секты Виссариона не смогли обжаловать приговор Общество, 11:10
Суд в Москве заочно арестовал Гарри Каспарова Политика, 11:08
«Динамо» назначило главным тренером до конца сезона Ролана Гусева Спорт, 11:07
В чем золотопромышленники видят ресурс для увеличения энергомощностей Отрасли, 11:07
Пентагон добавит Grok Илона Маска в свой арсенал ИИ-инструментов Технологии и медиа, 11:05
В ОАЭ разрешили «внутреннюю редомициляцию». Что это значит для бизнесаПодписка на РБК, 11:01
Зима без снега: как выбрать шины РБК и Ikon Tyres, 11:00