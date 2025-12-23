Politico узнало, что Франции предложили стать лидером Европы

На фоне ослабления роли США в обеспечении европейской безопасности страны ЕС ждут лидерства от Франции, пишет Politico. Страна обладает ядерным оружием и готовится к «столкновению» с Россией «через три-четыре года»

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Франция может стать политическим и военным центром Европы, пишет Politico со ссылкой на дипломатов.

На фоне ослабления роли США в обеспечении европейской безопасности страны ЕС ждут лидерства от Франции — единственной ядерной державы Евросоюза и государства с независимой оборонной промышленностью, говорится в статье.

«Нам нужно, чтобы [президент Эмманюэль] Макрон взял на себя инициативу [в вопросах европейской обороны]: кто еще кроме Франции это сделает?» — заявил работающий в Париже европейский дипломат. Другой еврочиновник сообщил, что Париж готов возглавить этот процесс вместе с другими столицами, такими как Лондон, Берлин, Рим и Варшава.

Чтобы произвести впечатление заслуживающего доверия лидера, Франция могла бы рассмотреть возможность размещения своих истребителей Rafale, способных нести ядерное оружие, в Германии или Польше, считает эксперт по оборонной политике и преподаватель университета Sciences Po Гийом Лаган. Кроме того, французские войска могли бы заменить покидающий регион американский контингент, добавил он.

В отличие от большинства других европейских стран оборонная политика Франции давно основывалась на предположении, что США нельзя считать надежным союзником, пишет издание. Память о суэцком инциденте повлияла на решение бывшего президента Франции Шарля де Голля в 1966 году выйти из НАТО (Париж вернулся в альянс в 2009-м) и разработать собственную ядерную программу. Теперь европейские столицы, которые до сих пор неохотно рассматривали архитектуру безопасности континента без участия США, начали все больше осознавать правоту Парижа, говорится в статье.

В то же время политическая нестабильность во Франции и рост популярности партии «Национальное объединение», выступающей против углубления военного участия на Украине и скептически относящейся к НАТО, вызывают обеспокоенность союзников. Несмотря на это, Париж уже возглавляет многонациональную батальонную группу НАТО в Румынии, усилил присутствие в Эстонии и обсуждает новые развертывания в Северной Европе, стремясь подтвердить претензии на лидерство в сфере европейской обороны, сказано в публикации.

Макрон начиная с 2020 года высказывал идею взять Европу под французский ядерный зонтик. Последнее заявление на этот счет он сделал в марте 2025-го: по словам французского лидера, Россия в свете конфликта на Украине стала «на годы вперед угрозой для Франции и Европы».

Франция, как и ряд других европейских стран, готовится к «возможному столкновению» с Москвой «в ближайшие три-четыре года», о чем осенью заявил начальник Генштаба вооруженных сил страны генерал Фабьен Мандон.

На фоне этого власти страны увеличивают военные расходы, наращивают производство вооружений, удваивают резерв и с 2025 года возвращают добровольную военную службу для молодежи: планируется набрать 3 тыс. человек в этом году, 10 тыс. — к 2030-му и 50 тыс. — к 2035 году. Макрон также объявил, что оборонный бюджет Франции «удвоится к 2027 году» до €64 млрд по сравнению с показателем десятилетней давности.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в конце июня, ссылаясь на заявление начальника Генштаба Германии и «других высокопоставленных военных руководителей», также сообщал, что Россия может атаковать НАТО через пять лет.

Президент Владимир Путин называл ложью заявления о планах России атаковать страны НАТО. В Европе, по его словам, специально повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Москвой.