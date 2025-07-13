Макрон анонсировал удвоение оборонного бюджета Франции к 2027 году

Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Французский президент Эмманюэль Макрон, выступая перед Вооруженными силами, объявил, что оборонный бюджет «удвоится к 2027 году» по сравнению с 2017-м годом. Его слова приводит BFMTV.

«В 2027 году мы выделим на нашу оборону €64 млрд. Это вдвое превышает бюджет Вооруженных сил в 2017 году», — сказал он.

Макрон рассказал, что осенью будет представлена «актуализация» закона о военном программировании на 2024-2030 год, добавив, что «отказывается» допустить, чтобы «новые и исторические усилия» в области обороны финансировались за счет «долга». По его словам, поправки предусматривают выделение дополнительных €3,5 млрд на оборону в 2026 году и еще €3 млрд — годом позже.

Французский парламент в 2023 году одобрил закон о военном программировании на 2024-2030 года, который предусматривает выделение €413 млрд на военные расходы. В соответствии с этим законом Париж ежегодно увеличивает затраты на оборону на €3 млрд.

Макрон в своем выступлении заявил, что европейцы теперь должны сами обеспечивать свою безопасность и отметил, что «никогда с 1945 года свобода не подвергалась такой угрозе». «Чтобы быть свободным в этом мире, вас должны бояться, а чтобы вас боялись, вы должны быть сильными», — подчеркнул он.

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