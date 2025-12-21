Макрон объявил о строительстве Францией нового авианосца

Франция построит новый авианосец для укрепления своих позиций в качестве морской державы, заявил президент Эмманюэль Макрон, передает телеканал France 24.

Об этом он объявил перед французскими военнослужащими, собравшимися на военной базе в Абу-Даби. Макрон прибыл в Объединенные Арабские Эмираты в воскресенье, 21 декабря, чтобы обсудить двусторонние связи с ОАЭ.

