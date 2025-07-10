Они договорились об этом во время госвизита Эмманюэля Макрона в Лондон

Что значит решение Британии и Франции создать ядерный альянс Они договорились об этом во время госвизита Эмманюэля Макрона в Лондон

Британия и Франция договорились координировать действия своих ядерных сил и увеличить запасы дальнобойных ракет Storm Shadow. Таков один из главных результатов госвизита Эмманюэля Макрона в Лондон. Подробнее — в материале РБК

Кир Стармер и Эмманюэль Макрон (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Что значит ядерный альянс Британии и Франции

10 июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон в Лондоне подписали «обновленное соглашение» по обороне. Оно получило название Декларация Ланкастер-хаус 2.0 (Lancaster House 2.0 Declaration).

Соглашение Ланкастер-хаус о сотрудничестве в области безопасности и обороны президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон подписали в 2010 году. Ланкастер-хаус — историческое здание, которое МИД Британии использует для торжественных приемов.

Стороны договорились углубить сотрудничество в области ядерного сдерживания — по соглашению ядерные силы Британии и Франции останутся независимыми, но теперь будут координировать свои действия, и нет такой угрозы для Европы, «которая бы не повлекла за собой ответ обеих стран». «Таким образом, любому противнику, угрожающему жизненно важным интересам Великобритании или Франции, может противостоять мощь ядерных сил обеих стран», — заявил офис британского премьера, подчеркнув, что Британия и Франция — единственные ядерные державы в Европе, которые вносят значительный вклад в безопасность НАТО и Евроатлантического региона.

Идею взять Европу под французский ядерный зонтик Макрон высказывал начиная с 2020 года. Последнее заявление на этот счет он сделал в марте 2025 года: по словам французского лидера, Россия в свете конфликта на Украине стала «на годы вперед угрозой для Франции и Европы» и с этой ситуацией «надо разбираться». «У Франции особый статус. У нас самая эффективная армия в Европе, и благодаря выбору наших предшественников после Второй мировой войны у нас есть возможности ядерного сдерживания. Это защищает нас гораздо лучше, чем большинство наших соседей», — сказал Макрон в телеобращении к нации.

Идею британо-французского ядерного зонтика поддержал канцлер ФРГ Фридрих Мерц: Европе надо готовиться к тому, сказал он, что США при Дональде Трампе больше не будут «безоговорочно соблюдать обязательства НАТО о взаимной обороне». Кир Стармер от публичных заявлений на ядерные темы воздерживался.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович обращает внимание на то, что Франция долгое время подчеркнуто дистанцировалась от любого взаимодействия по ядерным вопросам, которое можно было бы трактовать как внешнее участие в ядерном планировании. «В последнее время ситуация несколько меняется, однако даже в контексте «панъевропейского измерения» французского ядерного сдерживания речь [идет] скорее о «разделении бремени» на поддержание ядерного арсенала, но не на вовлечение в планирование и боевое применение, — сказал РБК эксперт, отметив, что с Лондоном по ядерной теме Париж работает давно — например, в части развития инфраструктуры по поддержанию боеготовности ядерных боезарядов. — Вероятно, теперь можно ожидать координации при патрулировании ПЛАРБ (атомные подлодки с баллистическими ракетами. — РБК), а возможно, и участия британских самолетов во французских ядерных авиационных учениях «Покер».

Возможно, при этом Франция и Великобритания преследуют разные цели, продолжает Стефанович: Париж хотел бы стать «провайдером безопасности» в Европе, а Лондон, параллельно работая с США и европейскими странами, пытается обеспечить себе статус главного трансатлантического игрока. «При этом вряд ли кто-то из участников процесса реально планирует отказаться от ядерного зонтика США, весовая категория все еще слишком разная», — резюмировал эксперт.

В Москве убеждены, что пренебрегать совокупным потенциалом Британии и Франции в качестве ближайших союзников США по НАТО невозможно. «Все это укладывается в общую и, прямо скажем, антироссийскую канву натовской политики. Поэтому сейчас, когда подобного рода взаимодействие формализуется и ставится на стабильную, солидную основу, мы будем это дело учитывать не только политически, но и в своем военном планировании», — заявил 10 июля, отвечая на вопрос РБК, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

В рамках нового оборонного соглашения Лондон и Париж также договорились увеличить запасы дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow и параллельно разрабатывать им на замену новые дальнобойные и противокорабельные ракетные системы. Storm Shadow — британская ракета воздушного базирования, которая может поражать цели на расстоянии более 250 км; ее французский практически идентичный аналог — SCALP-EG. Эти ракеты Лондон и Париж передали Украине в 2023 году. В планах Британии и Франции вместе разработать ракеты класса «воздух — воздух», а также микроволновое оружие и глушители для борьбы с ракетами и беспилотниками.

Насколько близки позиции Стармера и Макрона по Украине

Накануне, на второй день государственного визита Макрона в Великобританию, он и Стармер обсудили украинский кризис. Их дискуссия прошла накануне очередной встречи «коалиции желающих», созванной в Риме по инициативе Великобритании. А 10 июля Стармер и Макрон созвонились с лидерами, которые собрались в Риме. Британский премьер сообщил, что у коалиции будет постоянная штаб-квартира — ее разместят в Париже, курировать ее работу будут Британия и Франция. В перспективе отделение организации должно появиться в Киеве. По словам Стармера, приоритет коалиции — «обеспечить максимальную устойчивость» Украины при прекращении огня; она твердо настроена ввести миротворческий контингент после завершения конфликта. Как сообщил союзникам Макрон, у них есть план, который должен быть реализован в течение нескольких часов после установления прекращения огня.

«Коалиция желающих» родилась из совместной идеи британского премьера и французского президента, которые предложили союзникам Украины разработать гарантии безопасности для Киева на случай перемирия. В частности, «коалиция желающих» обсуждала отправку мирного контингента на Украину численностью около 30 тыс. человек с целью мониторинга режима прекращения огня. При этом предполагалось, что войска не будут размещаться вдоль линии фронта, а их задачи ограничатся обучением украинских вооруженных сил и обеспечением безопасности. США, в свою очередь, могли бы предоставить разведывательную и логистическую поддержку, а также авиационное прикрытие.

К настоящему моменту к «коалиции желающих» присоединилось около 30 стран, преимущественно европейских. Тем не менее до сих пор договориться о чем-то конкретном участникам коалиции не удавалось. Во многом это объяснялось тем, что Дональд Трамп не подтверждал готовность предоставить гарантии безопасности планируемой миротворческой миссии. Российские власти при этом неоднократно подчеркивали, что не приемлют нахождение на территории Украины военных из стран НАТО. Кроме того, одним из условий перемирия Москва выдвигает полную приостановку Киеву западной помощи, против которой она всегда возражала, утверждая, что военные поставки лишь затягивают конфликт. При этом в апреле The Times сообщала, что Лондон пересмотрел планы отправки тысяч военных на Украину из-за рисков эскалации, ограничившись возможной отправкой инструкторов для подготовки ВСУ на запад страны. В Париже, несмотря на решительную риторику Макрона, подчеркивали, что развертывание войск возможно только после достижения устойчивого мира.

Поскольку от предложенной европейцами накануне первого раунда переговоров России и Украины в Стамбуле идеи 30-дневного прекращения огня Москва отказалась, постепенно фокус «коалиции желающих» сместился на текущие военные нужды Украины. Politico накануне визита Макрона в Лондон сообщило, что Британия и Франция стали по-разному смотреть на то, как добиться перемирия на Украине. Французская сторона, по информации источников издания, считает, что у «коалиции желающих» нет четкой направленности действий в том числе из-за того, что Великобритания придает большое значение гарантиям безопасности со стороны США, которых до сих пор добиться не удалось. По информации издания, британское правительство решило организовать встречу формата в Риме как раз во время визита Макрона, чтобы развеять подобные опасения.

Макрон при этом заявил в Лондоне, что создание «коалиции желающих» — это доказательство того, что страны Европы никогда не оставят Украину. «Мы будем бороться до последней минуты, чтобы добиться прекращения огня, начать переговоры по построению прочного и длительного мира, потому что на карту на Украине поставлены наша безопасность и наши принципы», — сказал глава Пятой республики.

А Стармер перед переговорами 9 июля практически опровергнул слухи о разладе в отношениях с французским коллегой. «Будь то оборона и безопасность, будь то Украина, будь то торговля и экономика, деловые возможности, потенциал, мы думаем одинаково, мы работаем вместе, и я чувствую, что эти отношения крепки, как никогда», — отметил он.

10 июля британский министр обороны Джон Хили пояснил в эфире Times Radio, что Великобритания не отказывается от планов по введению миротворческих войск на Украину. По его словам, Стармер всегда четко подтверждал эту готовность. Эта инициатива, как отметил Хили, направлена на контроль за режимом прекращения огня, если он будет достигнут, а также на укрепление способности украинцев в будущем обеспечивать сдерживание и оборону своей собственной страны. «Это лучшая и окончательна гарантия безопасности против любой возможной будущей российской агрессии», — заключил Хили.

The Telegraph отмечает, что в ситуации, когда США стали «ненадежны» с точки зрения поддержки для Украины, а перспективы перемирия сошли на нет, Великобритания и Франция должны разработать вместе с Зеленским новую стратегию победы. «Стармер и Макрон не должны принимать никакой помощи от Америки и настаивать на том, чтобы Украина победила Путина, просто парализуя его вторжение», — заключает издание.

Какие решения в области миграции приняли Стармер и Макрон

Еще одной важной темой визита французского лидера стала нелегальная миграция. Речь идет о нелегалах, которые попадают в Великобританию из Европы, пересекая Ла-Манш на надувных лодках. Их число росло начиная с 2018 года. По подсчетам миграционной обсерватории Оксфордского университета, если в 2024 году незаконно пересекли пролив 37 тыс. человек, то с января по май 2025 года их число достигло 14,8 тыс., что на 42% больше, чем за тот же период прошлого года. 70% всех нелегалов составляют граждане Ирана, Афганистана, Ирака, Албании, Сирии, Эритреи.

Прежнее правительство консерваторов пыталось координировать действия в этой сфере с Францией, бороться с контрабандистами, которые помогали нелегалам пересечь Ла-Манш, и договариваться с третьими странами о том, чтобы отправлять мигрантов к ним. В 2024 году британский парламент принял закон о депортации нелегальных мигрантов в Руанду, где они дожидались бы решения британских властей относительно возможности предоставлении убежища. Лейбористы, которые пришли к власти после парламентских выборов прошлым летом, этот закон отозвали; вместо этого они взяли курс на то, чтобы договориться с Францией о новой схеме приема и высылки мигрантов.

«Мы все сходимся в том, что ситуация в Ла-Манше не может оставаться такой, как сейчас. Поэтому мы вводим в действие новые тактику и методы борьбы с нелегальной миграцией, чтобы сломать бизнес-модель преступных группировок», — сказал 10 июля в начале встречи с Макроном Стармер.

Президент Франции сообщил, что он разделяет эту решимость и что координировать действия в этой борьбе надо с другими членами Евросоюза. «Франция — конечный пункт перед въездом в Великобританию. <…> Мы должны работать со странами, через которые осуществляется въезд в Европу, чтобы перекрыть эти пути», — заявил Макрон, подчеркнув, что в этом должны участвовать все страны, которые несут совместную ответственность за нелегальную миграцию.

На итоговой пресс-конференции Стармер сообщил, что они с Макроном согласовали «прорывной пилотный проект по возвращению беженцев»: Британия будет возвращать нелегальных мигрантов Франции, но в обмен введет равную по числу высланных квоту на законный въезд. Этот механизм планируют опробовать в ближайшие недели.

Государственный визит Эмманюэля Макрона в Великобританию продолжался с 8 по 10 июля. Государственный — самый высокий уровень в градации визитов, в таком формате президент Пятой республики посетил Соединенное Королевство впервые за 17 лет — последний раз на таком уровне в Британию приезжал Николя Саркози в 2008 году. С государственным визитом во Францию в сентябре 2023 года приезжали король Карл III и его супруга Камилла. В Соединенное Королевство Макрон прибыл вместе с первой леди Франции Брижит. Их у трапа самолета встретили принц Уильям и его супруга принцесса Кэтрин. Визит включал множество официальных протокольных мероприятий — в том числе государственный банкет с королевской семьей, который прошел 8 июля в Виндзорском замке (резиденция британских монархов). Тогда же президент Франции выступил в британском парламенте с 30-минутной речью на английском языке, в которой заявил, что Париж и Лондон должны действовать вместе. Все эти дни Эмманюэля Макрона сопровождал Кир Стармер. Их саммит состоялся в последний день визита — 10 июля.