Политика⁠,
0

Макрон объявил о введении во Франции добровольной военной службы

Служба для добровольцев будет длиться 10 месяцев, в это время им будут выплачивать пособие в размере нескольких сотен евро. В год планируется набирать до 50 тыс. добровольцев
Фото: État-major des armées
Фото: État-major des armées

Добровольную военную службу введут во Франции со следующего лета, объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает BFM TV.

По данным источника BFM, знакомого с ситуацией, ожидается, что в первый год на добровольную военную службу примут от 2 тыс. до 3 тыс. человек, а в долгосрочной перспективе планируется привлекать 50 тыс. человек в год. Добровольная служба будет длиться десять месяцев, а зарплата составит «до нескольких сотен евро», писала ранее Le Figaro.

Франция официально отменила обязательную военную службу в 1997 году. Закон предусматривал поэтапное завершение призыва: обязательной военной службе подлежали только мужчины, родившиеся до конца 1978 года. В 2001 году, последнем году призыва, в армию были набраны лишь 23 тыс.человек, которые служили всего шесть месяцев вместо прежних десяти.

С момента отмены обязательной военной службы Франция полагалась только на профессиональную (контрактную) армию. Сейчас численность армии страны — около 200 тыс. человек, не считая резервистов и гражданского персонала Минобороны.

Макрон подчеркнул, что речь идет об исключительно добровольном участии в армии. «Мы не можем вернуться к временам воинской повинности, но нам нужна мобилизация», — сказал он. Но в то же время, отметил он, «в случае серьезного кризиса» парламент может «разрешить использование дополнительных ресурсов помимо добровольцев».

Основу добровольной армии составят, по плану, молодые люди 18–19 лет. «Молодые люди жаждут свободы и преданности делу... Есть поколение, готовое подняться за Отечество», — заявил президент.

Лавров отверг подозрения о планах России напасть на Францию
Политика
Сергей Лавров

Согласно стратегии нацбезопасности Франции 2025 года, новая форма службы должна укрепить национальную сплоченность и создать дополнительный резерв, который может быть мобилизован в случае кризиса. Начальник Генерального штаба французских вооруженных сил генерал Фабьен Мандон в конце октября заявил, что военные должны быть «готовы к столкновению через три-четыре года» с Россией.

Теги
Персоны
Эмманюэль Макрон Франция призыв профессиональная армия
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
