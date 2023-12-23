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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны Украины задумалось о рассылке электронных повесток

Минобороны Украины рассматривает рассылку электронных повесток военнообязанным
Сюжет
Военная операция на Украине
Электронные уведомления с приглашением в военкомат могут начать рассылать в том числе тем военнообязанным, которые находятся за границей. Зеленский говорил, что военные просили его мобилизовать дополнительно 500 тыс. человек
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Министерство обороны Украины рассматривает возможность рассылки электронных оповещений гражданам с приглашением прийти в военкомат, заявил в интервью «Суспільне» глава ведомства Рустем Умеров.

По его словам, Минобороны Украины проанализировало различные базы данных и займется учетом мужчин, которым будет предложена военная служба, в зависимости от категории, к которой они будут отнесены.

Он добавил, что ведомство сейчас работает над техническими решениями, чтобы процесс был «цивилизованным», и допустил рассылку электронных оповещений в том числе военнообязанным, которые находятся за границей.

«Если мы уже примем решение по категориям, приглашение пришлем всем», — сказал Умеров (цитата по УНИАН).

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В 2017 году на Украине приняли закон о едином электронном реестре военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. Он получил название «Оберег», уже заработал и заполнен на 90%, говорил Умеров в начале октября. Украинцы должны получить доступ к реестру через приложение «Дiя» («Государство и я» — сервис госуслуг Украины), но пока оно там недоступно, отмечает издание «Факты».

На Украине с осени обсуждается вопрос о необходимости дополнительной мобилизации. Генштаб и главком ВСУ Валерий Залужный попросили о призыве 500 тыс. человек, заявил в середине декабря украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, у него пока нет понимания насчет демобилизации тех, кто уже служит, и ожидает от военных конкретики по этому поводу. Новая мобилизация, по оценке Зеленского, обойдется бюджету в 500 млрд грн (около $13 млрд).

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Минобороны Украины заявило, что планирует набрать нужное количество военнослужащих любым способом, в том числе принудительным. В ведомстве отмечали, что время популярных решений по поводу мобилизации закончилось.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в середине декабря говорил, что потери украинской армии с начала военной операции составили 383 тыс. убитыми и ранеными. Мобилизационный резерв Украины не безграничен и, судя по потерям ВСУ, западные страны решили воевать с Россией до «последнего украинца», заявлял президент Владимир Путин.

В апреле 2023 года Путин подписал закон о цифровом реестре военнообязанных и электронных повестках. Последние будут рассылаться через сервис госуслуг. Реестр, по поручению президента, должен начать использоваться во время осеннего призыва 2024 года. В ходе прямой линии 14 декабря Путин говорил, что на данный момент необходимости в новой волне мобилизации нет.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Рустем Умеров электронные повестки военкомат
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