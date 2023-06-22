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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил о решении Запада воевать до «последнего украинца»

Путин: потери ВСУ демонстрируют решение Запада воевать до последнего украинца
Президент России Путин заявил, что мобилизационный резерв Украины не безграничен, но призвал исходить из реалий при построении боевой работы и помнить, что ряд стратегических резервов ВСУ пока не задействован
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Мобилизационный резерв Украины не безграничен, и, судя по потерям ВСУ, западные страны решили воевать с Россией до «последнего украинца». Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.

«Технику, конечно, можно поставить и дополнительно, а мобилизационный резерв безграничным не является. И, похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца», — сказал он.

На совещании Путин рассказал, что попросил секретаря Совбеза Николая Патрушева поддерживать отношения с разными ведомствами для объективной картины по поводу ситуации на Украине.

Патрушев отметил, что информация поступает от Минобороны, пограничной службы ФСБ, департамента военной контрразведки ФСБ и Росгвардии. Согласно обобщенным данным, с 4 по 21 июня потери ВСУ составили более 13 тыс. военных.

«Подтверждаем [данные о потерях личного состава противника]. Тем более что в основном эти данные — это данные, взятые по перехватам: доклады командиров украинских частей, которые докладывали о потерях санитарных и безвозвратных», — заявил Шойгу на просьбу Путина подтвердить данные, приведенные Патрушевым.

При этом глава государства призвал исходить из реалий и при построении боевой работы помнить, что наступательный потенциал Украины не исчерпан и что ряд стратегических резервов ВСУ пока не задействовали.

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Ранее о стремлении НАТО «воевать до последнего украинца» говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Для этого, по его словам, блок «накачивает» Украину вооружениями и «навязывает войну».

В феврале директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Россия не хотела бы «вести войну до последнего украинца», так как большинство жителей Украины — «нормальные люди, которые хотят жить мирной жизнью». Тем не менее, по словам главы СВР, все они стали жертвами агрессивной политики НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Вашингтон стремится дать Киеву все, что необходимо для самозащиты, «чтобы дать отпор России, чтобы вернуть территорию».

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Виктория Громова Виктория Громова
Владимир Путин Россия президент ВСУ
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