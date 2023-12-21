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Политика ,  
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Путин поручил ставить граждан на учет без явки в военкомат

Путин поручил организовать постановку на воинский учет без явки в военкомат
Путин поручил провести осенний призыв 2024 года с использованием электронного реестра, который разрабатывает Минцифры
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Президент Владимир Путин поручил Минобороны применить единый электронный реестр призывников в ходе осеннего призыва 2024 года, а также обеспечить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат и формирование электронных повесток.

Минобороны также должно до 15 января определить заместителя министра, ответственного за внедрение электронного реестра повесток, и сформировать подразделение, которое будет этим заниматься.

Ответственными по вопросу реестра президент сделал министра обороны Сергея Шойгу, по вопросу электронных повесток — его же и главу Минцифры Максута Шадаева.

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Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

11 апреля Госдума приняла поправки в законодательство, вводящие возможность оповещения призывников в электронном виде, единый реестр военнообязанных и ограничение на выезд за границу для тех, кто пытается уклониться от воинской службы. После этого повестки в России стало возможно вручать в электронной форме, а не только лично или через работодателя. У военных комиссариатов появилась возможность отправлять повестки заказным письмом.

В мае Минцифры сообщило, что реестр воинского учета будет создан до 31 декабря 2023 года, в 2024-м его постепенно введут в работу. Минобороны начнет его эксплуатацию с 1 января 2025 года, заявило тогда Минцифры.

В реестре будет содержаться личная информация о призывнике: ФИО, дата рождения, пол, СНИЛС, место жительства и место пребывания, семейное положение, данные паспорта и др.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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