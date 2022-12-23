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Байден подписал оборонный бюджет с $6 млрд на сдерживание России

Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2023 год на рекордные $858 млрд
Новый оборонный бюджет, в частности, предусматривает выделение $6 млрд на «сдерживание» России в Европе и дополнительных $800 млн на помощь Украине. Его сумма стала рекордной в истории США
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Jemal Countess / CNP / Global Look Press)

Президент США Джо Байден подписал проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год (начался 1 октября) объемом $858 млрд, сообщает Белый дом.

«Сегодня я подписал закон <…> об ассигнованиях на национальную оборону на 2023 финансовый год», — говорится в заявлении американского лидера.

Ранее проект оборонного бюджета одобрили комитеты обеих палат конгресса по делам Вооруженных сил, палата представителей (нижняя палата) и сенат (верхняя палата) конгресса США.

В сумму $858 млрд входят:

  • $317,3 млрд на эксплуатацию и техническое обслуживание (включая оборотные средства),
  • $174,5 млрд на содержание военного персонала,
  • $161,3 млрд на военные закупки,
  • $138,6 млрд на исследования и разработки,
  • $30,5 млрд на деятельность в области атомной энергии,
  • $16,5 млрд на военное строительство и семейное жилье.

В 2022 году оборонный бюджет США составил $770 млрд, в прошлом году — $740,5 млрд, в 2020-м — $740 млрд, в 2019 году — $738 млрд. Больше всего от ВВП США тратили на оборону в период Второй мировой войны — от 30 до 41% ежегодно.

Новый оборонный бюджет, в частности, предусматривает продление на пять лет запрета на сотрудничество США с Россией в военной сфере, предписание добиваться исключения России из международных организаций, включая G20, а также выделение $6 млрд на «сдерживание» России в Европе и дополнительных $800 млн на помощь Украине. Для примера, в бюджете 2022 года на «Европейскую инициативу сдерживания» (ERI — совместная оборонная программа США и ЕС, созданная в 2014 году для «противодействия российской агрессии». — РБК) было выделено $4 млрд.

Кроме того, новый бюджет предполагает введение вторичных санкций в отношении лиц, которые «сознательно участвуют в значительных транзакциях с золотом с Россией», в том числе из резервов Центрального банка России, которое находится за пределами страны. Также проект предусматривает инициативы по снижению зависимости от поставок российских энергоносителей.

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После начала спецоперации на Украине Вашингтон кратно увеличил как поставки вооружения, так и предоставление финансовой помощи Киеву. Министр обороны США Ллойд Остин 7 декабря заявил, что Вашингтон уже предоставил Украине более $19 млрд и «вовлек» своих союзников и партнеров для поддержки Киева.

22 декабря на встрече в Вашингтоне президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена последний заявил, что Соединенные Штаты продолжат укреплять обороноспособность Украины, особенно противовоздушную оборону. Незадолго до этого госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной помощи, из которых $1 млрд пойдет на укрепление противовоздушной обороны, в том числе на закупку систем ПВО Patriot, а $850 млн — на помощь в области безопасности.

Российские власти критикуют страны Запада за поставки Украине оружия. Посольство России в США сочло, что отправка комплексов Patriot может «привести к непредсказуемым последствиям». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что комплексы станут законной целью для российских военных. Путин говорил, что российские войска «пощелкают» американские системы.
 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
оборонный бюджет США Джо Байден
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