Байден подписал оборонный бюджет с $6 млрд на сдерживание России

Новый оборонный бюджет, в частности, предусматривает выделение $6 млрд на «сдерживание» России в Европе и дополнительных $800 млн на помощь Украине. Его сумма стала рекордной в истории США

Джо Байден (Фото: Jemal Countess / CNP / Global Look Press)

Президент США Джо Байден подписал проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год (начался 1 октября) объемом $858 млрд, сообщает Белый дом.

«Сегодня я подписал закон <…> об ассигнованиях на национальную оборону на 2023 финансовый год», — говорится в заявлении американского лидера.

Ранее проект оборонного бюджета одобрили комитеты обеих палат конгресса по делам Вооруженных сил, палата представителей (нижняя палата) и сенат (верхняя палата) конгресса США.

В сумму $858 млрд входят:

$317,3 млрд на эксплуатацию и техническое обслуживание (включая оборотные средства),

$174,5 млрд на содержание военного персонала,

$161,3 млрд на военные закупки,

$138,6 млрд на исследования и разработки,

$30,5 млрд на деятельность в области атомной энергии,

$16,5 млрд на военное строительство и семейное жилье.

В 2022 году оборонный бюджет США составил $770 млрд, в прошлом году — $740,5 млрд, в 2020-м — $740 млрд, в 2019 году — $738 млрд. Больше всего от ВВП США тратили на оборону в период Второй мировой войны — от 30 до 41% ежегодно.

Новый оборонный бюджет, в частности, предусматривает продление на пять лет запрета на сотрудничество США с Россией в военной сфере, предписание добиваться исключения России из международных организаций, включая G20, а также выделение $6 млрд на «сдерживание» России в Европе и дополнительных $800 млн на помощь Украине. Для примера, в бюджете 2022 года на «Европейскую инициативу сдерживания» (ERI — совместная оборонная программа США и ЕС, созданная в 2014 году для «противодействия российской агрессии». — РБК) было выделено $4 млрд.



Кроме того, новый бюджет предполагает введение вторичных санкций в отношении лиц, которые «сознательно участвуют в значительных транзакциях с золотом с Россией», в том числе из резервов Центрального банка России, которое находится за пределами страны. Также проект предусматривает инициативы по снижению зависимости от поставок российских энергоносителей.

После начала спецоперации на Украине Вашингтон кратно увеличил как поставки вооружения, так и предоставление финансовой помощи Киеву. Министр обороны США Ллойд Остин 7 декабря заявил, что Вашингтон уже предоставил Украине более $19 млрд и «вовлек» своих союзников и партнеров для поддержки Киева.

22 декабря на встрече в Вашингтоне президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена последний заявил, что Соединенные Штаты продолжат укреплять обороноспособность Украины, особенно противовоздушную оборону. Незадолго до этого госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной помощи, из которых $1 млрд пойдет на укрепление противовоздушной обороны, в том числе на закупку систем ПВО Patriot, а $850 млн — на помощь в области безопасности.



Российские власти критикуют страны Запада за поставки Украине оружия. Посольство России в США сочло, что отправка комплексов Patriot может «привести к непредсказуемым последствиям». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что комплексы станут законной целью для российских военных. Путин говорил, что российские войска «пощелкают» американские системы.

