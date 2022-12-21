AP сообщило, что США передадут Украине ЗРК Patriot

США направят Украине новый пакет военной помощи в размере $1,8 млрд, в который впервые будет включен ЗРК Patriot и высокоточные управляемые ракеты для истребителей. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на чиновников.

По словам собеседников агентства, эта мера сигнализирует о расширении со стороны США видов современного вооружения, которые они направят на Украину, чтобы укрепить противовоздушную оборону страны.

Материал дополняется