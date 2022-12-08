Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на $858 млрд

Накануне проект одобрили профильные комитеты конгресса, сенат рассмотрит его на следующей неделе. Затем закон об оборонном бюджете должен подписать президент США Джо Байден. Сумма может стать рекордной в истории страны

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Палата представителей (нижняя палата) конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год (начался 1 октября) объемом $858 млрд, передает CNN.

Накануне проект одобрили комитеты обеих палат конгресса по делам вооруженных сил. Чтобы он вступил в силу, его должны поддержать члены обеих палат — палаты представителей и сената, после этого документ должен подписать президент США Джо Байден. Сенат рассмотрит проект на следующей неделе, передает Defense News.

В сумму $858 млрд входят:

$317,3 млрд на эксплуатацию и техническое обслуживание (включая оборотные средства);

$174,5 млрд на содержание военного персонала;

$161,3 млрд на военные закупки;

$138,6 млрд на исследования и разработки;

$30,5 млрд на деятельность в области атомной энергии;

$16,5 млрд на военное строительство и семейное жилье.

Также проект предусматривает выделение $6 млрд на «сдерживание» России в Европе, дополнительные $800 млн на помощь Украине, продление на пять лет запрета на сотрудничество США с Россией в военной сфере, а также предписание добиваться исключения России из международных организаций, включая G20.

Документ включает введение вторичных санкций против лиц, которые «сознательно участвуют в значительных транзакциях с золотом с Россией», в том числе с золотом из резервов Центрального банка России, которое находится за пределами страны. В нем предусмотрены инициативы по снижению зависимости от поставок российских энергоносителей.

Сумма проекта оборонного бюджета превышает показатель 2022 года почти на $90 млрд и на $110 млрд — бюджет 2021-го. В 2022 году он составил $770 млрд, а в 2021 году — около $740,5 млрд. В 2020 году США потратили на оборону почти ту же сумму — $740 млрд, а в 2019-м — $738 млрд. Оборонный бюджет 2023 года может стать рекордным в истории страны.

В Кремле проект оборонного бюджета США назвали «чрезвычайно конфронтационным» по отношению к России. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, документ несет риски «достаточно серьезных и длительных по своей перспективе последствий и по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте».