Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на $858 млрд

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 65,9 (-0,21) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 62,94 (+0,03) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Образование будущего: технологии, качество и новые перспективы Специальный проект, 23:29
Барабанщик рок-группы The Stranglers умер на 85-м году жизни Общество, 23:22
Журналист Леонид Никитинский и адвокат Генри Резник вышли из СПЧ Политика, 23:03
Захарова посоветовала Боррелю «не мерить людей по себе» Политика, 23:00
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 22:59
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на $858 млрд Политика, 22:42
Сохранить и приумножить: как управлять капиталом эффективнее РБК и Сбер, 22:35
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Провожавшие Грайнер сотрудники колонии спросили у нее: «Приедешь сюда?» Политика, 22:33
Выигрыш в лотерею: как не потерять большую часть случайного капитала РБК и Столото, 22:14
Большие данные для роста продаж: как узнать клиентов и конкурентов РБК и СберАналитика, 22:11
«Динамо» победило «Спартак» в московском дерби в КХЛ Спорт, 22:10
Тренер Аргентины разозлился из-за утечки о травмах. Что происходит на ЧМ Спорт, 22:02
Экс-советник Трампа счел обмен Бута на Грайнер капитуляцией США Политика, 21:53
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:50
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Политика ,  
0 

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на $858 млрд

Палата представителей конгресса США приняла оборонный бюджет на 2023 год объемом $858 млрд
Накануне проект одобрили профильные комитеты конгресса, сенат рассмотрит его на следующей неделе. Затем закон об оборонном бюджете должен подписать президент США Джо Байден. Сумма может стать рекордной в истории страны
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Палата представителей (нижняя палата) конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год (начался 1 октября) объемом $858 млрд, передает CNN.

Накануне проект одобрили комитеты обеих палат конгресса по делам вооруженных сил. Чтобы он вступил в силу, его должны поддержать члены обеих палат — палаты представителей и сената, после этого документ должен подписать президент США Джо Байден. Сенат рассмотрит проект на следующей неделе, передает Defense News.

В сумму $858 млрд входят:

  • $317,3 млрд на эксплуатацию и техническое обслуживание (включая оборотные средства);
  • $174,5 млрд на содержание военного персонала;
  • $161,3 млрд на военные закупки;
  • $138,6 млрд на исследования и разработки;
  • $30,5 млрд на деятельность в области атомной энергии;
  • $16,5 млрд на военное строительство и семейное жилье.

Также проект предусматривает выделение $6 млрд на «сдерживание» России в Европе, дополнительные $800 млн на помощь Украине, продление на пять лет запрета на сотрудничество США с Россией в военной сфере, а также предписание добиваться исключения России из международных организаций, включая G20.

Документ включает введение вторичных санкций против лиц, которые «сознательно участвуют в значительных транзакциях с золотом с Россией», в том числе с золотом из резервов Центрального банка России, которое находится за пределами страны. В нем предусмотрены инициативы по снижению зависимости от поставок российских энергоносителей.

Читайте на РБК Pro
Сколько раз в год простужаться нормально и что поможет болеть реже Четыре налоговых нововведения, которые ожидают бизнес в 2023 году «Недобанк» за $33 млрд: почему регуляторы не доверяют стартапу Revolut Как работодатели «срезают» премии, ссылаясь на спецоперацию

Сумма проекта оборонного бюджета превышает показатель 2022 года почти на $90 млрд и на $110 млрд — бюджет 2021-го. В 2022 году он составил $770 млрд, а в 2021 году — около $740,5 млрд. В 2020 году США потратили на оборону почти ту же сумму — $740 млрд, а в 2019-м — $738 млрд. Оборонный бюджет 2023 года может стать рекордным в истории страны.

В Кремле проект оборонного бюджета США назвали «чрезвычайно конфронтационным» по отношению к России. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, документ несет риски «достаточно серьезных и длительных по своей перспективе последствий и по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте».

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
палата представителей США Конгресс США оборонный бюджет США
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Конгресс США согласовал проект оборонного бюджета на рекордные $858 млрд
Политика
Reuters узнал о намерении ЕС ускорить реализацию оборонных программ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter