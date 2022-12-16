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Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2023 год объемом $858 млрд

Сумма проекта оборонного бюджета почти на $90 млрд превышает прошлогодний показатель. Ранее его одобрили профильные комитеты конгресса и палата представителей США, теперь он будет передан на утверждение президенту Джо Байдену
Фото: Michael Reynolds / EPA / ТАСС
Фото: Michael Reynolds / EPA / ТАСС

Сенат (верхняя палата) конгресса США одобрил проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год (начался 1 октября) объемом $858 млрд, передает Reuters.

Ранее проект одобрили комитеты обеих палат конгресса по делам вооруженных сил и палата представителей (нижняя палата). Теперь документ будет направлен на утверждение президенту США Джо Байдену.

В сумму $858 млрд входят:

  • $317,3 млрд на эксплуатацию и техническое обслуживание (включая оборотные средства);
  • $174,5 млрд на содержание военного персонала;
  • $161,3 млрд на военные закупки;
  • $138,6 млрд на исследования и разработки;
  • $30,5 млрд на деятельность в области атомной энергии;
  • $16,5 млрд на военное строительство и семейное жилье.

Проект, в частности, предусматривает выделение $6 млрд на «сдерживание» России в Европе, дополнительные $800 млн на помощь Украине, продление на пять лет запрета на сотрудничество США с Россией в военной сфере, а также предписание добиваться исключения России из международных организаций, включая G20.

Кроме этого, проект бюджета предполагает введение вторичных санкций в отношении лиц, которые «сознательно участвуют в значительных транзакциях с золотом с Россией», в том числе с золотом из резервов Центрального банка России, которое находится за пределами страны. Также проект предусматривает инициативы по снижению зависимости от поставок российских энергоносителей.

В 2022-м оборонный бюджет США составил $770 млрд, в 2021-м — $740,5 млрд, в 2020-м — $740 млрд, в 2019-м — $738 млрд. Больше всего от ВВП США тратили на оборону в период Второй мировой войны — от 30 до 41% ежегодно.

В Кремле проект оборонного бюджета США назвали «чрезвычайно конфронтационным» по отношению к России. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, документ несет риски «достаточно серьезных и длительных по своей перспективе последствий и по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте».

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После начала спецоперации на Украине Вашингтон кратно увеличил как поставки вооружения, так и предоставление финансовой помощи Киеву. Министр обороны США Ллойд Остин в начале декабря заявил, что Вашингтон уже предоставил Украине более $19 млрд и «вовлек» союзников и партнеров для поддержки Киева.

Politico со ссылкой на источники ранее сообщало об опасениях в Пентагоне, что потенциальный отказ от утверждения конгрессом США оборонного бюджета на 2023 финансовый год может привести к остановке военной помощи Украине уже весной. В Пентагоне считают, что резолюция об экстренном продолжении финансирования (Continuing resolution или CR) может ограничить возможности оказывать помощь Украине, в том числе в части поставок боеприпасов. Кроме того, может быть задержана модернизация промышленной базы для нескольких ключевых систем, включая танки Abrams, а также гаубицы M777, которые США передают Украине.

Российские власти критикуют поставки вооружений Украине западными странами, называя это «накачкой оружием». По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, такая поддержка «сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не изменит целей России и результатов спецоперации.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
оборонный бюджет США Сенат США Джо Байден
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