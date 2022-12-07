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Политика ,  
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Конгресс США согласовал проект оборонного бюджета на рекордные $858 млрд

Профильные комитеты Конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на рекордные $858
Фото: Will Oliver / EPA / ТАСС
Фото: Will Oliver / EPA / ТАСС

Комитеты обеих палат Конгресса США по делам вооруженных сил согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год (начался 1 октября) в размере $858 млрд, что может стать рекордом в истории страны. Теперь конгрессмены и сенаторы должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего его подпишет президент Джо Байден.

Проект, в частности, предусматривает выделение дополнительных $800 млн на помощи Украине, продление на 5 лет запрета сотрудничество США с Россией в военной сфере, а также предписание добиваться исключения России из международных организаций, включая G20. Еще $6 млрд планируют направить на «сдерживание» России в Европе.

Кроме этого, проект бюджета предполагает введение вторичных санкций в отношении лиц, которые «сознательно участвуют в значительных транзакциях с золотом с Россией», в том числе золота из резервов Центрального банка России, находящегося за пределами страны.

Материал дополняется

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
США Конгресс США оборонный бюджет Украина Россия
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
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Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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