Конгресс США согласовал проект оборонного бюджета на рекордные $858 млрд

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Комитеты обеих палат Конгресса США по делам вооруженных сил согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год (начался 1 октября) в размере $858 млрд, что может стать рекордом в истории страны. Теперь конгрессмены и сенаторы должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего его подпишет президент Джо Байден.

Проект, в частности, предусматривает выделение дополнительных $800 млн на помощи Украине, продление на 5 лет запрета сотрудничество США с Россией в военной сфере, а также предписание добиваться исключения России из международных организаций, включая G20. Еще $6 млрд планируют направить на «сдерживание» России в Европе.

Кроме этого, проект бюджета предполагает введение вторичных санкций в отношении лиц, которые «сознательно участвуют в значительных транзакциях с золотом с Россией», в том числе золота из резервов Центрального банка России, находящегося за пределами страны.

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