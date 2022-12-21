Байден пообещал Зеленскому дальнейшее укрепление ПВО Украины

Байден пообещал, что США поставят Украине ЗРК Patriot и обучат военных использовать их

США продолжат укреплять обороноспособность Украины, особенно противовоздушную оборону, пообещал Байден. Ранее Вашингтон объявил о военной помощи Киеву в размере $1,85 млрд

Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную помощь, в частности, укреплять противовоздушную оборону страны, заявил американский президент Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

«Мы собираемся продолжать укреплять возможности Украины для самообороны, особенно противовоздушную оборону. И именно поэтому мы собираемся предоставить Украине ракетные комплексы Patriot и обучить ваших военных тому, как правильно их использовать», — сказал он (цитата по CBS).

По словам Байдена, обе политические партии США — демократы и республиканцы — поддерживают Киев, а также вместе с союзниками в Европе, Японии и других странах хотят убедиться, что Украина получает финансовую, гуманитарную поддержку и необходимую помощь в области безопасности, передает CNN.

Незадолго до прибытия Зеленского в Вашингтон госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США выделят Украине $1,85 млрд доплнительной помощи, из которых $1 млрд пойдет на укрепление противовоздушной обороны, в том числе на закупку систем ПВО Patriot, а $850 млн — на помощь в области безопасности.

Киев с начала российской военной операции на Украине неоднократно просил Вашингтон и союзников поставить ЗРК Patriot, которые используются как универсальное средство противовоздушной обороны. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что эти системы смогут защитить критическую инфраструктуру Украины. 18 декабря Зеленский сообщил, что переговоры с Байденом по этому вопросу движутся к положительному результату.

Россия критикует страны Запада за поставки Украине оружия. Российское посольство в США сочло, что отправка комплексов Patriot может «привести к непредсказуемым последствиям». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ЗРК станут законной целью для российских военных. Об этом же говорил и заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев.