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Стрельба на Лубянке ,  
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Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия
По словам Пескова, стрельба — это трагическое происшествие, но от подобных случаев никто не застрахован. Он добавил, что службы безопасности приняли меры для ликвидации ситуации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Мы живем в такое время, когда никто не застрахован от любых проявлений безумия», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают, что в столице в предпраздничный период произошла перестрелка. «Это происшествие трагическое, поскольку погибли люди», — отметил Песков и добавил, что не считает, что оно «должно комментироваться из Кремля».

Когда началась стрельба, президент Владимир Путин и директор ФСБ Александр Бортников были на территории Кремля, добавил Песков. «Частично смотрели концерт, когда был перерыв, а он был через считаные минуты, потом вышли оттуда», — сообщил он.

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Песков «не совсем понимает» вопрос о том, как президент оценивает работу специальных служб. «Я не совсем понимаю вопрос, не совсем понимаю тему дискуссии, которая ведется на этот счет. Мне нечего добавить к тому, что я уже сказал», — заявил он.

Стрельба у здания ФСБ произошла вечером 19 декабря. Огонь открыл 39-летний житель подмосковного Подольска Евгений Манюров, его ликвидировали силовики. По данным Следственного комитета, один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, еще один скончался от ранений в больнице. Пострадали еще пять человек, в том числе четверо силовиков.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Манюров ранее работал в ЧОПах. Его отец рассказывал, что мужчина увлекался стрельбой и мечтал стать мастером спорта. При обыске в квартире мужчины нашли четыре винтовки и травматический пистолет, сообщало издание Baza.

СК возбудил уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать его в центральный аппарат.

Авторы: Полина Химшиашвили, Наталия Анисимова
Теги: Дмитрий Песков, ФСБ, стрельба
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