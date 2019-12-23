Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия

По словам Пескова, стрельба — это трагическое происшествие, но от подобных случаев никто не застрахован. Он добавил, что службы безопасности приняли меры для ликвидации ситуации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Мы живем в такое время, когда никто не застрахован от любых проявлений безумия», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают, что в столице в предпраздничный период произошла перестрелка. «Это происшествие трагическое, поскольку погибли люди», — отметил Песков и добавил, что не считает, что оно «должно комментироваться из Кремля».

Когда началась стрельба, президент Владимир Путин и директор ФСБ Александр Бортников были на территории Кремля, добавил Песков. «Частично смотрели концерт, когда был перерыв, а он был через считаные минуты, потом вышли оттуда», — сообщил он.

Песков «не совсем понимает» вопрос о том, как президент оценивает работу специальных служб. «Я не совсем понимаю вопрос, не совсем понимаю тему дискуссии, которая ведется на этот счет. Мне нечего добавить к тому, что я уже сказал», — заявил он.