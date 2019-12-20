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Стрельба на Лубянке ,  
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Стрелок с Лубянки. Что подтолкнуло бывшего чоповца к нападению на ФСБ
Следствие проведет посмертную психологическую экспертизу лубянского стрелка, чтобы понять его мотивы. Согласно ключевым версиям, житель подмосковного Подольска пошел на это из-за расстройства психики или политических мотивов
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Родственники

Евгений Манюров, атаковавший накануне здание ФСБ на Лубянке, жил в панельной пятиэтажке в промышленном Подольске Московской области. По словам его матери, с которой встретились журналисты Telegram-канала Baza, он не служил в армии, раньше занимался боксом и рукопашным боем, вел достаточно уединенный образ жизни.

По словам женщины, близких друзей у сына не было. «Ни с кем не общался, никто к нему не приходил. Женя не женат, и женщины у него нет», — сообщила мать журналистам. Соседи стрелка рассказали «Комсомольской правде», что практически с ним не общались, но часто видели его в камуфляже и с рюкзаком.

Манюров прожил всю свою жизнь с бабушкой и матерью, рассказали его соседи журналистам Mash. По их словам, он держал траур из-за смерти бабушки Марии Никифоровны, поэтому отпустил бороду. Соседи отметили, что Манюров очень любил бабушку. Она работала учительницей в ближайшей школе. Этим летом женщина умерла в возрасте 85 лет. После ее смерти мужчина помрачнел: отпустил бороду и стал неряшливым.

Отец лубянского стрелка Фатих Манюров сообщил журналистам Telegram-канала «112», что после развода с женой в 1981 году общался с сыном очень редко.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке. Фоторепортаж
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Хобби

Единственным увлечением Манюрова была стрельба. Отцу он говорил, что хочет выполнить норматив мастера спорта. Мать также знала об этом увлечении. Журналистам Baza она сообщила, что сын очень любил это дело. «Никаких параллелей не было. Чисто стрельба, чисто хобби», — приводит издание слова матери.

Стрельбой он занимался четыре года, принимал участие в городских турнирах. В ноябре этого года он занял третье место в заключительных соревнованиях «Наша оборона» IDPA, которыми завершился сезон вечерних матчей по практической стрельбе в МГССК ДОСААФ.

В спортивном клубе ДОСААФ лубянский стрелок состоял три месяца, сообщил РБК дизайнер стрелковых упражнений клуба ДОСААФ Олег Солович. На занятия приходил в длинной черной парке с капюшоном, которую не снимал во время стрельбы, объясняя, что ему так удобно, отметил он.

По словам специалиста, мужчина владел нарезным карабином калибра 7,62 мм. Это значит, что до него стрелок пять лет имел зарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье, пояснил Солович.

При обыске в квартире лубянского стрелка обнаружили четыре винтовки и травматический пистолет. У него были две «Сайги» и карабин «Вепрь».

Работа

В разные годы Евгений Манюров работал в охранных структурах (ООО ЧОП «Вымпел-резерв», ООО ЧОП «ВМС-Никас», ЧОП «РИК Плюс»), а также в ОАО «Мосинжжелезобетон» (ЖБИ-15), ЗАО «Зингер Трансснаб». Сотрудники перечисленных компаний не помнят такого человека либо не ответили на звонки РБК.

В декабре 2014 года полный тезка Евгения Манюрова зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в подмосковной Электростали, среди его видов деятельности в ЕГРЮЛ указаны услуги в сфере права и консультирование по вопросам коммерции и управления. В апреле 2015 года Манюров прекратил работу в качестве ИП.

По словам матери, у него был коллега Паша, который ей сообщил, что Евгений давно уволился. «Он обычно утром уходил, говорил: «Мне на сопровождение», — сказала она. «Он хорошо знал английский, поэтому Паша сказал, что могут предложить куда-то на прием какой-нибудь съездить, на сопровождение кого-то, вне штата. Ему за это деньги платят», — приводит слова матери Baza.

Отец стрелка Фатих Манюров рассказал журналистам, что, по словам сына, тот охранял посольство Объединенных Арабских Эмиратов. Отец даже начал замечать, что у Евгения появился в речи восточный акцент, пишет Baza. В то же время Манюров-старший не верил, что сын там работает. В настоящее время нет подтверждений информации об этом месте работы стрелка.

В социальной сети «ВКонтакте» на имя Евгений Манюров зарегистрирован профиль. В графе «место учебы» указана Российская академия правосудия. Также полный тезка Манюрова указан как слушатель курса «Социологический анализ рекламной коммуникации» в Высшей школе экономики.

В списке внешних слушателей этого курса действительно есть ФИО человека, которого некоторые СМИ связывают с трагическими событиями 19 декабря, сообщили РБК в Высшей школе экономики. «На данный момент мы не знаем, посещал ли этот человек курс или только записался на него. Также мы не можем предполагать, имеет ли он какое-то отношение к человеку, устроившему стрельбу, или это полный однофамилец», — говорится в ответе вуза. Там также отметили, что в списке студентов или сотрудников университета такого человека нет.

Следственные действия

Источник РБК в ГУ МВД по Московской области отметил, что Манюров был зарегистрирован в Подольске на Ленинградской улице. По его информации, ночью в квартире у Манюрова прошли обыски. «Следователи изъяли документы, электронные носители, а также документы на оружие», — сказал собеседник РБК. Сейчас они устанавливают круг общения Манюрова, опрашивают родных и знакомых, изучают записи с камер наружного наблюдения и пытаются восстановить обстоятельства вчерашнего дня.

Источник, знакомый с ходом расследования, рассказал, что, по предварительной информации, Манюров не состоял на учете у нарколога и психиатра. А так как он являлся владельцем оружия, то ежегодно проходил осмотр у специалистов, и, если бы к нему были претензии, он бы не получил разрешения на нарезные стволы.

Источник РБК, знакомый с ходом следствия, сообщил, что будет сделана посмертная психологическая экспертиза, которая позволит определить психологическое состояние Манюрова накануне нападения. Следствие изучит его активность в социальных сетях, его высказывания в интернете и в личной переписке.

Мотивы

Пока мотивы стрельбы Манюрова у здания ФСБ на Лубянке не известны, сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования. По его словам, следствие не исключает версии психического расстройства. К тому же мать Манюрова отметила, что замечала у сына в последнее время какое-то необычное возбуждение.

Следствие проверяет также версию принадлежности Манюрова к террористической организации или организации политической направленности. «После изучения социальной активности погибшего станут понятны мотивы нападения», — отметил эксперт в области противодействия терроризму Иосиф Линдер. На фоне социальных проблем или психического расстройства Манюрова могли завербовать и подтолкнуть к совершению нападения. «Мотивы могут быть разные — от шизофрении до политических посылов», — уточнил Линдер. Атака на здание ФСБ произошло накануне Дня работника органов безопасности России во время праздничного концерта, посвященного этому дню.

В этом случае вопросов больше, чем ответов, утверждает руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психологического здоровья РАМН Сергей Ениколопов. «Вообще, люди, стремящиеся к оружию, более агрессивные, чем обычные. Страсть к оружию является компенсаторным механизмом для слабого человека», — считает психолог. По его мнению, Манюров мог сказать себе, что «вот ФСБ — мощная организация, которую я не боюсь, и пошел убивать». Но может быть и такое, что его прадедушка пострадал от сотрудников безопасности, рассуждает эксперт: «Надо разбираться в причинах».

Психолог Катерина Блюхтерова уверена, что лубянский стрелок»— это тип несостоявшегося человека, который решил привлечь к себе внимание, взяв ФСБ на приступ: «Увлечение стрельбой и вчерашние события — это поводы показать свою крутость». По ее мнению, такого рода людей легко завербовать, подогревая их тщеславие и самомнение.

Авторы: Дмитрий Серков, Маргарита Алехина
Теги: Лубянка, ФСБ, нападение
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