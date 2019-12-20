СК официально назвал фамилию стрелка с Лубянки

Нападение на сотрудников правоохранительных органов совершил 39-летний житель Московской области

Стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в центре Москвы вечером 19 декабря устроил 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В СК добавили, что в результате нападения один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался.

Ранее СМИ сообщили, что вероятным стрелком был проживавший в Подольске Манюров. Указывалось, что в ходе обыска у него дома следователи обнаружили два карабина «Сайга», а также карабин «Вепрь».

Известно, что ранее Манюров работал в ЧОПах. Его отец рассказывал, что мужчина увлекался стрельбой и мечтал стать мастером спорта.