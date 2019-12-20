Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 62,41 (-0,12) Quote, 13:15
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 69,38 (-0,21) Quote, 13:15
«Бавария» сообщила о будущей операции лучшему бомбардиру Спорт, 19:01 7 вещей, на которых можно сэкономить в Европе. Карточки РБК и ЮниКредит Банк, Visa, 19:01 Под Саратовом в ДТП с машиной скорой помощи погиб мужчина Общество, 19:01 В США мужчину приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ Общество, 18:52 Путин назвал причину атак вандалов на памятники красноармейцам в Европе Политика, 18:46 В автобусе в Реутове нашли похожий на взрывное устройство предмет Общество, 18:38 ВЦИОМ оценил рейтинги Путина после ежегодной пресс-конференции Политика, 18:34 Следователи сообщили о втором погибшем при стрельбе на Лубянке силовике Общество, 18:33 СК официально назвал фамилию стрелка с Лубянки Общество, 18:32 Почему Марракеш — любимое место Ива Сен-Лорана РБК Стиль и Visa, 18:31 В NASA назвали причину сбоя в полете корабля Starliner Технологии и медиа, 18:31 Отец стрелка с Лубянки сообщил о его разрыве с девушкой Общество, 18:23 Финансовая пирамида и дешевый Bitcoin: главные новости недели Крипто, 18:22 СМИ узнали о жесткой позиции МВД насчет дальнейшей работы с болельщиками Спорт, 18:21
Стрельба на Лубянке ,  
0 
СК официально назвал фамилию стрелка с Лубянки
Нападение на сотрудников правоохранительных органов совершил 39-летний житель Московской области

Стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в центре Москвы вечером 19 декабря устроил 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В СК добавили, что в результате нападения один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался.

Ранее СМИ сообщили, что вероятным стрелком был проживавший в Подольске Манюров. Указывалось, что в ходе обыска у него дома следователи обнаружили два карабина «Сайга», а также карабин «Вепрь».

Стрелок с Лубянки. Что подтолкнуло бывшего чоповца к нападению на ФСБ
Общество

Известно, что ранее Манюров работал в ЧОПах. Его отец рассказывал, что мужчина увлекался стрельбой и мечтал стать мастером спорта.

Тренер расположенного рядом с Поклонной горой в Москве стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович, где практиковался Манюров, рассказал, что тот занимался там три месяца. «Стрелял плохо. Чтобы хорошо стрелять, надо несколько лет этим увлекаться», — отметил он. Солович добавил, что на городских соревнованиях по стрельбе в ноябре Манюров занял последнее место.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение передать его в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования.

Автор: Артем Филипенок
Теги: стрельба, ФСБ
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Стрелок с Лубянки. Что подтолкнуло бывшего чоповца к нападению на ФСБ
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о задержании своего корреспондента у здания ФСБ
Общество
Люди начали приносить цветы к зданию ФСБ после стрельбы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter