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Стрельба на Лубянке ,  
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Следователи сообщили о втором погибшем при стрельбе на Лубянке силовике
По данным СК, один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, а второй умер в больнице. Еще четверо силовиков получили ранения разной степени тяжести

В результате стрельбы на Большой Лубянке в Москве 19 декабря погибло двое сотрудников правоохранительных органов, сообщил Следственный комитет (СК).

«Один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался», — говорится в сообщении ведомства.

В результате стрельбы, открытой, по данным СК, 39-летним жителем Подмосковья Евгением Манюровым, ранения различной степени тяжести получили еще четверо силовиков и один гражданский.

Ранее сообщалось, что в результате атаки у здания Федеральной службы безопасности погиб один сотрудник ФСБ, а ранения получили пять человек, из которых четверо — сотрудники спецслужб.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В СК пояснили, что в настоящее время оперативный штаб, куда вошли опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России и сотрудники ФСБ России, продолжает изучать обстоятельства произошедшего, в том числе данные о личности нападавшего и «причины, толкнувшие его на совершение преступления».

Вечером 19 декабря 2019 года, вскоре после завершения большой пресс-конференции Владимира Путина и накануне Дня чекиста, который отмечается 20 декабря, неизвестный мужчина, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, начал стрелять в сторону сотрудников правоохранительных органов и был ликвидирован ответным огнем. Позднее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что нападавшим был житель Подмосковья по имени Евгений Манюров.

Что известно о стрелке с Лубянки. Главное
Общество

СК возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Автор: Евгений Калюков
Теги: Следственный комитет
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