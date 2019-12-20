Следователи сообщили о втором погибшем при стрельбе на Лубянке силовике

В результате стрельбы на Большой Лубянке в Москве 19 декабря погибло двое сотрудников правоохранительных органов, сообщил Следственный комитет (СК).
«Один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался», — говорится в сообщении ведомства.
В результате стрельбы, открытой, по данным СК, 39-летним жителем Подмосковья Евгением Манюровым, ранения различной степени тяжести получили еще четверо силовиков и один гражданский.
Ранее сообщалось, что в результате атаки у здания Федеральной службы безопасности погиб один сотрудник ФСБ, а ранения получили пять человек, из которых четверо — сотрудники спецслужб.