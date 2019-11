СМИ узнали подробности об обнаруженных ошибках в слежке ФБР за Трампом

Они касаются действий экс-сотрудника ведомства, изменившего документ о прослушке бывшего советника предвыборного штаба Трампа. В целом оценка Минюстом проводимого ФБР расследования о связях с Москвой будет «неоднозначной»

Майкл Хоровиц (Фото: Cliff Owen / Associated Press)

В работе Федерального бюро расследований США, которое начало в 2016 году расследование возможных связей команды президента Дональда Трампа с Россией, были допущены ошибки. Об этом пишут The New York Times, The Wall Street Journal и The Washington Post. Газеты пишут, что, как ожидается, информация об этом будет содержаться в докладе генерального инспектора американского Минюста Майкла Хоровица по обвинениям в злоупотреблении постановлениями Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA) во время выборов в 2016 году. Документ будет обнародован 9 декабря.

Ошибки касаются документов о прослушке Картера Пейджа — бывшего советника предвыборной кампании Трампа. Как пишут издания, юрист ФБР по имени Кевин Клинсмит изменил текст электронного письма, которое было использовано в качестве оснований для запроса на продление слежки за Пейджем.

Клинсмит внес в письмо дополнения, а затем перенаправил его другим сотрудникам, которые занимались получением необходимого ордера. При этом сотрудник ФБР не уточнил, что текст письма был отредактирован, отмечает источник WSJ. NYT пишет, что Хоровиц направил прокурорам запрос о возможном предъявлении Клинсмиту обвинения.

Клинсмит прекратил участие в расследовании в феврале 2018 года, после того, как генинспектор Минюста узнал, что он был в числе нескольких сотрудников ФБР, которые в переписках выражали неприязнь к Трампу. Через некоторое время Клинсмит уволился.