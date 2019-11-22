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CNN узнал о подделке сотрудником ФБР документа из «российского дела»
Речь идет о бывшем юристе спецслужбы. По данным источников телеканала, он незаконно внес изменения в документ, касающийся слежки за штабом Трампа в рамках расследования его возможных связей с Россией
Фото: Alvin Baez / Reuters

В отношении одного из бывших юристом ФБР начато расследование по обвинению во внесении изменений в документ, касающийся слежки за советником Дональда Трампа времен его предвыборной кампании 2016 года. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Возможный подлог в документах по расследованию предполагаемых связей команды Трампа с Россией лишь подпитывает обвинения президента США и его союзников в том, что ФБР допустило правонарушения при расследовании «российского дела», замечает телеканал.

Ожидается, что информация об этом войдет в доклад генерального инспектора Министерства юстиции США Майкла Хоровица по обвинениям в злоупотреблении постановлениями Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA) за штабом Трампа во время выборов 2016 года.

Сообщается, что Хоровиц передал улики по якобы измененному документу Джону Дарему, федеральному прокурору, назначенному в начале этого года Генеральным прокурором Уильямом Барром для проведения законности расследования дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США.

Неизвестно, какую роль сыграл измененный документ в расследовании ФБР «российского дела» и повлиял ли он на получение ордера в рамках FISA на слежку. Источники, в свою очередь, утверждают, что изменения были достаточно значительными, чтобы появиться в докладе Хоровица.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: ФБР, российское дело
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