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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Дании призвала отказаться от красных линий в конфликте с Россией

Премьер-министр Дании призвала отказаться от красных линий в конфликте с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Запад не должен допускать задержек в поставке оружия Киеву и вводить ограничения на его использование, считает премьер Дании. Путин в середине сентября предупредил Запад о последствиях ударов по России
Метте Фредериксен
Метте Фредериксен (Фото: Carl Court / Getty Images)

Западные страны должны отказаться от ограничений для Украины в вопросе использования их оружия для ударов по России, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен Bloomberg.

«Мое предложение таково: давайте прекратим дискуссию о красных линиях. Во время [этого конфликта] было ошибкой проводить публичную дискуссию о красных линиях», — сказала она. По мнению Фредериксен, «самая главная красная линия» была пересечена Россией с началом специальной военной операции.

Премьер добавила, что нужно не только исключить задержки с поставками оружия, но и снять ограничения на его использование ВСУ, — по ее мнению, это не приведет к эскалации.

Фредериксен назвала конфликт «глобальным», но усомнилась, что Россия сможет расширить его в Европе без посторонней помощи, например от Китая.

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Позиции различных стран и политических структур на Западе по вопросу разрешения для Украины бить западным оружием по целям внутри России разнятся. Например, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 17 сентября, что снятие ограничений на применение Киевом западного дальнобойного оружия для ударов по России не станет переходом красной линии, после которой НАТО будет «в состоянии войны» с Москвой. Европарламент два дня спустя одобрил резолюцию с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения такого рода.

Президент США Джо Байден заявил 22 сентября, что не давал Киеву разрешения использовать американское дальнобойное оружие для ударов по России (Вашингтон, например, передавал ракеты ATACMS). Канцлер Германии Олаф Шольц 20 сентября сказал, что Берлин не будет поставлять Киеву ракеты дальнего действия Taurus, способные долететь до Москвы.

Глава МИД России Сергей Лавров в тот же день заявил о надежде, что западные страны услышат заявления о красных линиях. Он предупредил, что Москва располагает вооружениями, «которые будут иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима», и они «в состоянии полной боевой готовности».

Применение западных вооружений большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», заявил 12 сентября президент Владимир Путин.

Он заявил, что Украина не в состоянии наносить такие удары сама. По его словам, это может произойти только при использовании данных со спутников НАТО, которыми Украина не располагает, кроме того, только военнослужащие альянса могут вносить полетные задания.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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