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Военная операция на Украине ,  
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Лавров заявил о надежде, что Запад услышит слова о «красных линиях»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Россия надеется, что западные страны услышат заявления о красных линиях, сказал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу «Скай Ньюс Арабия».

Журналистка телеканала спросила у Лаврова, где на самом деле пролегают красные линии в контексте ядерного оружия.

«Говорим о красных линиях, рассчитывая на то, что наши оценки, заявления услышат умные, принимающие решения люди. Говорить, что, если завтра вы, мол, не сделаете того, чего я от вас требую, мы нажмем на «красную кнопку», — несерьезно», — ответил глава МИД России.

Он отметил, что в таких ситуациях у людей, принимающих решения, есть представление, о чем идет речь. «Никто не хочет ядерной войны. Многократно это говорили», — добавил министр.

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Весной 2023 года президент Владимир Путин заявлял, что западные страны, поставляя на Украину оружие, переходят все красные и даже бордовые линии. Он также отверг обвинения, что Россия только заявляет о переходе другими странами различных красных линий, но не отвечает на эти действия. Проведение специальной военной операции он назвал одним из таких ответов.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский призывает союзников проигнорировать красные линии Москвы и позволить Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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Сергей Лавров МИД Военная операция на Украине ядерное оружие
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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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