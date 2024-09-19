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Военная операция на Украине ,  
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Европарламент призвал страны ЕС разрешить Киеву бить по России

Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС разрешить Киеву бить по России
Сюжет
Военная операция на Украине
Европарламент призвал страны ЕС немедленно снять ограничения на использование Украиной западного оружия. Путин предупредил, что применение дальнобойного оружия будет означать, что страны НАТО воюют с Россией
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге одобрил резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь России. Трансляция голосования велась на сайте ЕП.

Документ поддержали 425 парламентариев, 131 высказался против, еще 63 воздержались от голосования.

В тексте документа содержится призыв «немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружений, поставляемых Украине, против военных целей на российской территории». По мнению авторов резолюции, это мешает Киеву «в полной мере осуществлять право на самооборону».

Резолюции Европарламента не являются юридически обязывающими и носят рекомендательный характер.

В последние недели Киев настаивает на получении разрешения наносить удары вглубь России западным оружием. Украина связывает это с приближением переговоров с Москвой, писала The Guardian.

Президент России Владимир Путин заявил, что принятие Западом подобного решения будет означать «войну» с участием НАТО, США и европейских стран и повлечет ответные меры на создаваемые угрозы. Он также сравнивал украинские удары западным оружием вглубь России с «агрессией».

«Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет», — сказал президент.

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Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Европарламент резолюция Евросоюз Россия Украина Военная операция на Украине
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