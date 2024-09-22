Байден заявил, что не принимал решения об ударах Украины вглубь России

Президент США Джо Байден не принимал решения о том, разрешить ли Украине наносить удары американским оружием вглубь территории России. Об этом он сам заявил журналистам пула Белого дома

Президента спросили: «Вы решили разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия?»

«Нет», — ответил он.

В середине сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми посетили Киев и обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским в том числе снятие ограничений на использование западного оружия.

ABC News сообщал, что Зеленский передал Блинкену список возможных целей. Reuters уточнял, что среди них — командные пункты, склады топлива и оружия, места сосредоточения войск.

После этого Байден встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По словам источников AP, британский премьер добивался от президента США одобрения, чтобы разрешить Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России (оно нужно, поскольку эти ракеты производятся в США). В американском Госдепе позднее заявили, что никаких объявлений об изменении позиции по ударам вглубь России у ведомства нет.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

Путин отмечал, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют» с ней. «А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — говорил он.