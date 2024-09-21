Зеленский заявил, что пока не получил разрешения на удары вглубь России
США и Великобритания пока не давали Украине разрешение на использование их оружия на территории России, они опасаются эскалации, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Его слова приводит УНН.
В последние недели Киев призывает западные страны разрешить использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. 19 сентября с соответствующей резолюцией к ЕС выступил Европарламент.
Президент России Владимир Путин предупреждал, что получение Украиной подобного разрешения будет означать участие в конфликте НАТО, США и европейских стран и повлечет за собой ответные действия. Он также сравнивал украинские удары вглубь России с «агрессией».
Sky News передавал, что британские танки Challenger 2 были задействованы во время вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. О неоднократных попытках ВСУ атаковать Крым ракетами Storm Shadow сообщало Минобороны России. Также Украина наносила удары из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire по Белгороду.
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»
Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте
Обзор на новый Cybertruck Beast
Что такое декантация и аэрация вина
Страны Балтии столкнулись с кризисом туризма из-за конфликта на Украине
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов