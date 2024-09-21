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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил, что пока не получил разрешения на удары вглубь России

Зеленский заявил об отсутствии разрешения Британии и США на удары вглубь России
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

США и Великобритания пока не давали Украине разрешение на использование их оружия на территории России, они опасаются эскалации, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Его слова приводит УНН.

В последние недели Киев призывает западные страны разрешить использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. 19 сентября с соответствующей резолюцией к ЕС выступил Европарламент.

Президент России Владимир Путин предупреждал, что получение Украиной подобного разрешения будет означать участие в конфликте НАТО, США и европейских стран и повлечет за собой ответные действия. Он также сравнивал украинские удары вглубь России с «агрессией».

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Летом руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признавался в том, что Киев уже использует западное оружие для ударов вглубь России. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, за пределами зоны боевых действий применяется американское оружие.

Sky News передавал, что британские танки Challenger 2 были задействованы во время вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. О неоднократных попытках ВСУ атаковать Крым ракетами Storm Shadow сообщало Минобороны России. Также Украина наносила удары из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire по Белгороду.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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