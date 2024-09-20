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Военная операция на Украине ,  
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Лавров предупредил Запад об оружии с «серьезными последствиями»

Лавров: у России есть опасное для хозяев Киева за рубежом оружие
Сюжет
Военная операция на Украине
Москва рассчитывает, что ее оценки по поводу красных линий понимают на Западе, отметил глава МИДа. Он сообщил, что грозящие серьезными последствиями вооружения находятся в боевой готовности
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press)

Россия обладает вооружениями, которые грозят «серьезными последствиями хозяевам» Киева, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Sky News Arabia. Его слова приводятся на сайте МИД России.

«У нас есть вооружения, которые будут иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима. Эти вооружения имеются. Они в состоянии полной боевой готовности», — заявил министр.

Отвечая на вопрос, где проходят «красные линии России в контексте ядерного оружия», Лавров пояснил, что Москва рассчитывает на понимание ее оценок «умными, думающими людьми». Он выразил уверенность, что те, кто принимают решения, осознают, что имеет в виду Россия.

«Говорить, что, если завтра вы, мол, не сделаете того, чего я от вас требую, мы нажмем на «красную кнопку», — несерьезно», — отметил министр.

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В последние недели неоднократно появлялись сообщения о том, что страны Запада собираются разрешить Украине наносить удары вглубь России дальнобойными оружием, произведенным в США или европейских странах. Официально власти западных государств о решении не объявляли и говорили, что их позиция по этому вопросу не изменилась. Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что такого разрешения Киев не получал. Президент России Владимир Путин, комментируя возможное разрешение на удары, предупредил, что это будет означать войну стран НАТО с Россией.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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Сергей Лавров Украина США Военная операция на Украине вооружения ядерное оружие
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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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