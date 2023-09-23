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Военная операция на Украине ,  
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Германия дала убежище 90 россиянам из-за мобилизации

RND: Германия дала убежище 90 россиянам из-за частичной мобилизации
Сюжет
Военная операция на Украине
Германия одобрила 90 из 3500 запросов об убежище от россиян-отказников за полтора года. В России подняли размер штрафа за неявку по повестке, осенью депутаты обещали ввести наказания за уклонение от мобилизации
Фото: Karl-Heinz Spremberg / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: Karl-Heinz Spremberg / imageBROKER.com / Global Look Press

С начала военной операции России на Украине около 3,5 тыс. мужчин призывного возраста попросили убежища в Германии, одобрены около 90 заявок от россиян. Об этом пишет RND со ссылкой на данные Федерального министерства внутренних дел.

Решение принято по более чем 1,5 тыс. заявлениям. Еще 1,1 тыс. прошений перенаправлены в другую страну Евросоюза согласно Дублинскому регламенту.

Этот документ предусматривает, что прошение об убежище должно рассматривать государство, через которое проситель убежища впервые въехал в ЕС, либо где он прежде просил об убежище.

Берлин в сентябре снова изучил ситуацию в России для вынесения решений по просьбам об убежище. Федеральное ведомство по миграции и беженцам (BAMF) постановило: «Лица, которые подлежат призыву в армию и отказываются от службы, получают международную защиту при условии, что для этого есть необходимые условия. В частности, это акты преследования в сочетании с основанием для преследования. Однако у этой группы людей эти предпосылки, вероятно, встречаются реже, чем у дезертиров».

Политику миграционного ведомства раскритиковала парламентская оппозиция. Правящая коалиция дает «звучные обещания», но есть проблема с реализацией, заявила изданию представитель группы партии «Левые» по вопросам политики в отношении беженцев Клара Бюнгер, которая подавала запрос властям Германии о россиянах. Она назвала «особенно горьким» недостаточную, вопреки обещаниям канцлера Олафа Шольца, защиту россиян, отказавшихся от военной службы по соображениям совести.

По ее словам, учитывая «сотни тысяч россиян, которые находятся в бегах, потому что они не хотят принимать участие в войне на Украине» 90 предоставленных защит это «мало». Она потребовала разработать для отказников несложную процедуру предоставления защиты и предоставлять гуманитарные визы, «чтобы не бросать этих людей»

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Частичная мобилизация началась в России 21 сентября, президент Владимир Путин говорил о планах набрать 300 тыс. человек. Спустя месяц власти объявили о завершении призыва, но указ об окончании мобилизации так и не был подписан. «Частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач вооруженными силами», — объяснял его представитель Дмитрий Песков.

Путин говорил в июне, что не видит сейчас необходимости проводить дополнительную мобилизацию. При этом он признал, что «мобилизованных когда-то надо будет возвращать домой». «Вопрос сроков будет решаться в зависимости от ситуации», — добавил он.

В России с конца июля штраф за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины повышен до 30 тыс. руб. Если преступление повторится, то ст. 328 УК допускает лишение свободы на срок до двух лет. Осенью в Госдуму внесут проект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации, предусмотрен штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до пяти лет, сообщали депутаты. Также наказания предусмотрены для военнослужащих, отказавшихся выполнять приказы начальников.

В правительстве Германии после начала мобилизации заявляли, что открыты для «для приема россиян, желающих покинуть страну после частичной мобилизации». Миграционное ведомство Германии при этом отмечало до объявления мобилизации, что сам по себе отказ от службы в армии не является основанием для защиты россиян. «Как и другие страны, Россия имеет законное право содержать вооруженные силы. Акт преследования со стороны государства можно предположить только в том случае, если меры преследования и возможные наказания несоразмерны», — поясняли в BAMF.

Президент Владимир Путин выступил не за эмоциональные, а юридические оценки в отношении уехавших от мобилизации. «В каждом конкретном случае нужно давать правовую оценку и действовать в отношении конкретного человека только на этом основании», — пояснил он, указав, что иначе поступать невозможно. Путин отмечал, это отдельная тема, на которую стоит много говорить. Он предположил: «Не знаю, может, кто-то считает, что это даже не их страна».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия политическое убежище убежище мобилизация уклонисты дезертиры
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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