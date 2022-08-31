В Германии не увидели в отказе россиян служить в армии причину для предоставления убежища

В Германии не увидели в отказе служить в армии причину для защиты россиян

Призыв в российскую армию на основе всеобщей воинской обязанности не является поводом для предоставления россиянам защиты в Германии, поскольку Россия, как и другие страны, имеет законное право содержать ВС, отметили власти ФРГ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Отказ служить в армии России и дезертирство не являются автоматическими основаниями для защиты россиян в Германии. Об этом сообщили Deutsche Welle (DW, внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) в Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (BAMF).

«Как и другие страны, Россия имеет законное право содержать вооруженные силы. Акт преследования со стороны государства можно предположить только в том случае, если меры преследования и возможные наказания несоразмерны», — объяснили в BAMF.

В конце мая в Германии сообщили о предоставлении убежища россиянам, «которые подвергаются преследованиям и угрозам». Среди тех, кому Берлин готов предоставить убежище, были перечислены:

правозащитники, «находящиеся в группе риска»;

представители и сторонники демократической оппозиции, выступившие против специальной военной операции;

ученые, которые открыто выступили против специальной военной операции и «больше не могут свободно и независимо заниматься своей научной деятельностью»;

лица, которые работали или сотрудничали с организациями, которые в России классифицируются как «нежелательные иностранные организации», или лица, которые классифицируются как иностранные агенты и которые своей деятельностью связаны с Германией;

представители неправительственных организаций и гражданского общества, «которые имеют отношение к Германии» и которые также выступали против спецоперации;

журналисты независимых СМИ, «подвергающиеся репрессиям и опасностям в России»;

журналисты, которые выступили против спецоперации «или были уволены из-за их критического освещения в контролируемых государством СМИ».

«Предпосылкой для включения является наличие актуальной индивидуальной угрозы для различных групп людей», — уточнили власти Германии.

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Получение немецкой гуманитарной визы может быть организовано и через третьи страны. Этот вопрос согласовывают МИД Германии и уполномоченная по культуре и СМИ правительства ФРГ Клаудиа Рот. После проверки МВД ФРГ выдает разрешение на прием иностранных граждан в Германии, а визу выдает немецкое консульство в стране пребывания заявителя.

МИД Германии не назвал изданию точное число заявлений от россиян на получение визы.