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Путин выступил против эмоциональной оценки уехавших после мобилизации

Путин: не нужно давать эмоциональную оценку действиям уехавших из России после мобилизации
По мнению президента, необходимо отдельно рассматривать каждую ситуацию, так как люди уезжают из страны по разным причинам

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Действия уехавших из страны в период мобилизации россиян нужно оценивать не с эмоциональной, а с правовой точки зрения. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита глав государств СНГ в Астане, трансляцию вел телеканал РБК.

Главу государства попросили выразить личное отношение к уехавшим из России.

«Я предпочитал бы давать не эмоциональные, а юридические оценки. Нужно давать в каждом конкретном случае правовую оценку действий конкретного гражданина», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что люди уезжают из страны по разным причинам, и потому «в каждом конкретном случае нужно давать правовую оценку и действовать в отношении конкретного человека только на этом основании».

«Мне кажется, по-другому невозможно поступать», — заключил президент.

Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. В Минобороны заявляли, что планируется призвать 300 тыс. человек из числа тех, кто служил, имеет боевой опыт и военную специальность.

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В первый же день после объявления мобилизации авиакомпании распродали большую часть билетов в соседние безвизовые страны. На границах с Грузией, Казахстаном и Финляндией собрались пробки. Только в Казахстан за первую неделю мобилизации въехали почти 100 тыс. россиян.

Российские политики предлагали применять к тем, кто уехал, разные санкции. В частности, глава государственного совета (парламента) Крыма Владимир Константинов предлагал вносить граждан, покинувших Россию после объявления частичной мобилизации, в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием. Он называл уехавших из страны после объявления частичной мобилизации «предателями и трусами» и отмечал, что пересекших границу по уважительной причине «немного». Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что россияне в будущем пожалеют об отъезде, «но будет поздно».

В свою очередь, депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов предлагал разрешить отдавать брошенные на границе машины уехавших россиян государству. Глава СПЧ Валерий Фадеев на требование не впускать уехавших россиян обратно в страну заявил, что это не предусмотрено Конституцией.

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Персоны
Татьяна Зыкина
частичная мобилизация Владимир Путин отъезд

Владимир Путин

политик, президент России

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