NYT узнала о сомнениях США в способности Украины перерезать путь в Крым

ВСУ требуются недели на восстановление уставших войск и пополнение бронетехники, они вряд ли смогут добиться целей наступления, считают в США. Киев обещал продолжить наступать и зимой. Москва считает наступление провалившимся

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Наступление Украины, скорее всего, не достигнет своих стратегических целей по перерезанию или сужению сухопутного коридора из Ростовской области в Крым, пишет The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Вашингтон ожидает, что продвижение украинских войск вскоре станет еще более затрудненным, поскольку почва станет мягкой. По оценке собеседников газеты, ВСУ потребуются несколько недель для восстановления запасов техники и отдыха подразделений, истощенных летними боями.

Планы Киева вести наступление на Артемовск (Бахмут) источники издания назвали «чем-то вроде навязчивой идеей» и напомнили о советах США сконцентрироваться на других целях.

Пессимистичные прогнозы «десятков западных чиновников» приводил и The Economist. По их мнению, ВСУ вряд ли до зимы добьются крупного прорыва, один из собеседников издания предположил: «Это может быть очень долгая борьба». Между Украиной и Западом есть разногласия по тактике ведения боевых действий. Западные чиновники считают, что ВСУ слишком полагаются на советскую доктрину.

ВСУ продолжат вести наступательные операции при плохой погоде даже осенью и зимой, говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он пояснил, что ВСУ после взятия под контроль нескольких территорий в прошлом году остановились, что дало России время на восстановление сил и подготовку оборонительных сооружений, которые теперь оказались столь трудными для преодоления.

«На холоде, в сырость и грязь бороться труднее. Борьба будет продолжаться. Контрнаступление будет продолжено», — обещал глава ГУР Украины Кирилл Буданов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал 6 сентября, что в Вашингтоне «увидели заметный прогресс в контрнаступлении». В чем он выразился, дипломат не уточнил. За день до этого врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что российская армия «тактически» оставила село Работино и вышла на другие позиции, которые ее устраивают. Минобороны позднее сообщило, что изменений «в тактическом положении российских войск» в этом районе не было.

Российская сторона считает украинское наступление провалившимся, такую оценку несколько раз давал президент Владимир Путин. «Все попытки противника прорвать нашу оборону, — а это задача, в том числе с использованием стратегических резервов, — они не увенчались успехом за все время наступления», говорил он в июле, спустя месяц наступательных операций ВСУ. В сентябре он вновь заявил, что результатов нет, а украинские потери за три месяца превысили 71 тыс. человек.

