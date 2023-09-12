Путин назвал потери Украины за время контрнаступления

Путин: Украина потеряла 71,5 тыс. человек и 543 танка за время контрнаступления

Путин полагает, что Украина при исчерпании людских и технических ресурсов попытается добиться остановки боевых действий и начать переговоры с целью восстановить свою боеспособность. Потери ВСУ он назвал большими

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Украина с начала контрнаступления потеряла 71,5 тыс. человек, заявил в ходе пленарной сессии ВЭФ-2023 президент России Владимир Путин. Трансляцию вел РБК.

«Украина проводит так называемое контрнаступление, результатов нет, конечно. Потери есть, большие», — отметил президент.

ВСУ, по его словам, также потеряли 543 танка, почти 18 тыс. бронемашин различных классов.

«Поэтому складывается впечатление, что они хотят, как их толкают их западные кураторы, по максимуму отгрызть, извините за моветон, то, что они смогут сделать, а потом когда все ресурсы, людские ресурсы, и по технике, по боеприпасам, будут близки к нулевым значениям, добиться остановки боевых действий, сказать: «вот мы давно говорим о том, что мы хотим переговоры». И начать эти переговоры с целью пополнить свои ресурсы», — считает Путин.

Украина ведет контрнаступление с начала лета. Президент страны Владимир Зеленский говорил, что оно идет сложно и ВСУ встречают серьезное сопротивление. Он заявлял о превосходстве России в воздухе и неоднократно просил западные страны поставить Киеву американские истребители F-16. Украинский лидер также сообщал, что украинская сторона в ходе контрнаступления потеряла «много людей».

Минобороны России неоднократно заявляло об отражении атак ВСУ на разных направлениях. Путин в начале сентября называл провалом украинское контрнаступление. «Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что дальше будет именно так», — говорил глава государства.