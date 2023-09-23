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Политика ,  
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Bloomberg узнал о предложении России к Бразилии после встречи с Зеленским

Bloomberg: Россия предложила Бразилии диалог после встречи да Силвы с Зеленским
Президент Бразилии встретился с Зеленским в США и отметил, что его страна единственная из БРИКС при голосовании в ООН осудила Россию. Вскоре Лавров предложил возобновить работу двустороннего форума, не собиравшегося с 2015 года
Лула да Силва
Лула да Силва (Фото: Adam Gray / Getty Images)

Россия на следующий день после встречи украинского президента Владимира Зеленского и бразильского президента Лулы да Силвы предложила Бразилии возобновить двусторонний форум. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники среди бразильских чиновников.

Предложение сделал глава МИДа Сергей Лавров на встрече с бразильским коллегой Мауро Виейрой. Бразилия тоже заинтересована в возобновлении деятельности форума, рассматривая его постоянную часть отношений, добавили источники. По их словам, Москва и Бразилиа обсудят возможные даты встречи.

Речь идет о Российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству, созданной в 1997 году. Комиссия собиралась семь раз, в последний — в 2015 году.

В феврале 2022 года, за восемь дней до начала Россией военной операции на Украине президент Владимир Путин вместе с занимавшим тогда пост президента Бразилии Жаиром Болсонару выпустил совместное заявление о важности проведения восьмого заседания комиссии в Рио-де-Жанейро в течение первого квартала того года. Однако встреча так и не состоялась. В январе 2023-го да Силва посетил Москву и поддержал идею организовать форум, который «несколько лет не проводился», сообщила пресс-служба Совета Федерации.

Зеленский встретился с да Силвой 21 сентября в Нью-Йорке. «Откровенный и конструктивный разговор. Поручили дипломатическим командам работать над следующими шагами в двусторонних отношениях и усилиях по восстановлению мира», — написал затем президент Украины, отметив, что бразильский представитель продолжит работу по предложенной Киевом «формуле мира».

По сведениям CNN Brazil, да Силва заявил Зеленскому об отсутствии военного решения конфликта с Россией, но также отметил, что Бразилия была единственной страной БРИКС, голосовавшей в ООН с осуждением действий России. Бразильский президент выразил свою готовность сотрудничать по мирному урегулированию. Зеленский ответил, что не уверен, будут ли выполнены соглашения.

МИД Бразилии затем отметил, что да Силва готов к встрече с Путиным, если тот заинтересован.

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Президент Бразилии первоначально обвинял западные страны из-за поддержки Украины и предлагал Киеву подумать о территориальных уступках, но скорректировал позицию после критики в свой адрес. Белый дом отмечал, что тот «повторяет российскую и китайскую пропаганду, игнорируя факты».

Да Силва затем заверил, что не уравнивает Москву и Киев в конфликте, указав: «Мы все думаем, что Россия ошиблась». Однако теперь бои следует остановить и должна быть сторона, готовая к переговорам, Бразилия готова к этой роли. «США прекратили войну во Вьетнаме. Это было не просто, но они это сделали. Если они (Россия. — РБК) совершают ошибку, нам следует ее исправить», — говорил он.

В мае Зеленский и да Силва планировали провести переговоры, но планы сорвались. «Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы с ним встретиться», — рассказывал президент Бразилии. Зеленский в ответ на вопрос, огорчен ли он тем, что встреча не состоялась, сказал: «Я думаю, что он [Лула да Силва] должен быть тем, кто расстроен».

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Владимир Зеленский Лула да Силва Бразилия МИД Сергей Лавров
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