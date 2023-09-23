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Военная операция на Украине ,  
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В ВСУ заявили, что зима не замедлит наступления Украины

Командующий Тарнавский: зима не замедлит наступления Киева
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Зима не замедлит контрнаступления Украины, заявил командующий группировкой «Таврия» Александр Тарнавский в интервью CNN, выразив уверенность, что «самый большой прорыв Киева еще впереди».

«Погода может стать серьезным препятствием во время продвижения, но с учетом того, как мы продвигаемся вперед, в основном без техники, не думаю, что [погода] серьезно повлияет на контрнаступление», — сказал генерал. По его словам, украинские военные передвигаются небольшими группами, в основном пешком.

Тарнавский признал, что для успеха наступления украинским войскам нужно как минимум достичь Токмака в Запорожской области. «Токмак — это цель-минимум», — отметил командующий группировкой «Таврия». Главной целью он назвал достижение «государственных границ».

В сентябре газета The Wall Street Journal писала, что Киев пытается добиться результатов в ходе контрнаступления, пока это позволяет погода: когда начнутся дожди и снег, условия для ведения боев ухудшатся. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заверил, что оно продолжится при любой погоде. «Нам нужно двигаться вперед. Мы не можем терять время. Забудьте о погоде и тому подобном», — отмечал он. При этом украинский лидер признал, что страна потеряла «много людей» и что «никакого хэппи-энда» не будет.

Россия неоднократно заявляла о безуспешности наступления Украины, которое началось в начале лета. Контрнаступление Киева — «это не пробуксовка, это провал», говорил президент Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале сентября. По словам Путина, украинские Вооруженные силы с начала контрнаступления потеряли 71,5 тыс. человек, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин. «Украина проводит так называемое контрнаступление, результатов нет, конечно», — заявлял он. По его мнению, ВСУ «хотят, как их толкают их западные кураторы, по максимуму отгрызть, извините за моветон, то, что они смогут сделать, а потом когда все ресурсы, людские ресурсы и по технике, по боеприпасам, будут близки к нулевым значениям, добиться остановки боевых действий».

США, в свою очередь, отмечали прогресс Украины на поле боя.

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Елена Чернышова
ВСУ контрнаступление Военная операция на Украине Запорожская область Токмак
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