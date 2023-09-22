Власти Украины сообщили о ракетных ударах в Кременчуге
Город Кременчуг подвергся ракетным ударам, сообщил в своем телеграм-канале врио главы администрации Полтавской области Дмитрий Лунин.
Есть попадание в один из объектов в городе, сообщил он, добавив, что одна ракета была сбита системой ПВО.
По словам Лунина, один человек погиб, 15 — получили ранения.
Мэр Кременчуга Виталий Малецкий в своем телеграм-канале опубликовал фото, на котором видны разбитые стекла многоэтажного здания. Он призвал жителей не ходить рядом, поскольку есть риск, что стекла выпадут.
По словам Малецкого, в районе места происшествия работают экстренные службы. Он попросил жителей не подходить туда, чтобы не мешать их работе.
Минобороны России неоднократно заявляло, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Ведомство в последнее время не сообщало об ударах по Полтавской области. Последнее упоминание относится к июню 2022 года, когда российские силы нанесли удары «высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин».
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