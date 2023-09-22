 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Украины сообщили о ракетных ударах в Кременчуге

Глава Полтавской области сообщил о ракетном ударе в Кременчуге
Сюжет
Военная операция на Украине
Работала система ПВО, сообщила глава Полтавской области. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре
Дмитрий Лунин
Дмитрий Лунин (Фото: DMYTROLUNIN / Telegram)

Город Кременчуг подвергся ракетным ударам, сообщил в своем телеграм-канале врио главы администрации Полтавской области Дмитрий Лунин.

Есть попадание в один из объектов в городе, сообщил он, добавив, что одна ракета была сбита системой ПВО.

По словам Лунина, один человек погиб, 15 — получили ранения.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий в своем телеграм-канале опубликовал фото, на котором видны разбитые стекла многоэтажного здания. Он призвал жителей не ходить рядом, поскольку есть риск, что стекла выпадут.

По словам Малецкого, в районе места происшествия работают экстренные службы. Он попросил жителей не подходить туда, чтобы не мешать их работе.

Минобороны России неоднократно заявляло, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Ведомство в последнее время не сообщало об ударах по Полтавской области. Последнее упоминание относится к июню 2022 года, когда российские силы нанесли удары «высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин».

Читайте на РБК Pro
Бонусофагия: как понять, что ваш бизнес заражен этой опасной болезнью
Конфликтов нет и все гении: девять мифов о топ-командах
Как миллионы «климатических беженцев» изменят мировую экономику
Как стать счастливым: методика «Колесо жизни»
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Кременчуг Полтавская область Военная операция на Украине ракетный удар
Материалы по теме
Развожаев назвал ложной информацию об ударах ВСУ по энергообъектам
Политика
Минобороны сообщило об ударе ВСУ по штабу в Севастополе
Политика
В Орловской области сбили два беспилотника
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 16:57
Президент Румынии отказался считать падение беспилотников атакой России Политика, 22:33
Четырем игрокам «Реала» предъявили обвинения после скандала с секс-видео Спорт, 22:01
МГИМО, ВШЭ и «Юнармия» попали под санкции Канады Политика, 21:59
Худший клуб КХЛ потерпел седьмое поражение подряд Спорт, 21:55
Экс-президент Италии Наполитано умер в возрасте 98 лет Политика, 21:54
Как бизнес, наука и государство раскрывают потенциал передовых городов Тренды, 21:46
Канада пообещала Украине $482 млн, танки Leopard и санкции против России Политика, 21:28
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:21
Второй украинский борец отказался от фото на пьедестале ЧМ с россиянином Спорт, 21:20
Власти Украины сообщили о ракетных ударах в Кременчуге Политика, 21:12
Последствия боев в Нагорном Карабахе. Онлайн Политика, 21:06
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 21:00
«Умная» сталь: как нейросеть помогает развивать металлургию Национальные проекты, 20:44
Главный тренер «Барселоны» Хави продлил контракт с клубом Спорт, 20:32