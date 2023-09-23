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Военная операция на Украине ,  
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Буданов предупредил, что танки Abrams «долго не проживут» в обычном бою

Глава ГУР Украины Буданов: танки Abrams «долго не проживут» в обычном бою
Сюжет
Военная операция на Украине
На передовой большое сосредоточение артиллерии и противотанковых установок, это отличает нынешний этап конфликта от предыдущих, заявил Буданов. Россия осуждает поставки военной техники Украине
Танк Abrams
Танк Abrams (Фото: Spc. Hedil Hernandez / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Американские танки Abrams необходимо использовать только в «очень специфических, хорошо продуманных операциях», поскольку если применять их на линии фронта и в обычном общевойсковом бою, те «не проживут очень долго на поле боя». Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью WarZone.

«Они должны быть использованы в этих прорывных операциях, но очень хорошо подготовленных», — подчеркнул Буданов.

Он отметил, что есть важный нюанс, который отличает нынешние бои от всех предыдущих периодов конфликта — «все основные боевые действия ведутся пешком, без использования какой-либо техники». Буданов объяснил сложившуюся ситуацию большим числом артиллерии на переднем крае и переносных противотанковых средств.

Журналист напомнил ему об июньских боях под Малой Токмачкой в Запорожской области, в которых, по сведениям Forbes, украинская армия понесла «катастрофические потери» в бронетехнике.

Буданов утверждает, что на самом деле уничтожено было «не так уж и много техники», большое количество было повреждено, и к этому дню ремонт уже завершен. Вместе с тем он указал, что о такой ситуации и говорил: «Так что, если мы просто разместим где-нибудь на поле боя какую-нибудь батальонную танковую группу, то, как только она окажется в зоне досягаемости артиллерии, будет поражена».

Глава ГУР назвал «вообще не проблемой» перспективу продолжения наступления зимой. «Как все видели в прошлый раз, воевать зимой не проблема для обеих сторон — и для нас, и для русских. Это неприятное условие, но это не имеет большого значения», — рассказал Буданов.

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Комментируя намерение Киева получить дальнобойные ракеты ATACMS, Буданов отметил, что если украинская армия получит «условно, 100 ракет», то это не изменит ситуацию. Журналист спросил, нужны ли ВСУ тысячи таких ракет, на что глава ГУР ответил: «По меньшей мере сотни».

Официально США объявили, что пока не одобрили передачу ATACMS. Однако Bloomberg, NBC, Politico и Washington Post узнали, что согласие на поставку уже получено. Собеседники двух последних изданий уточнили, что речь идет о небольшой партии ракет.

ATACMS — управляемая ракета американского производства с дальностью около 300 км. Для их запуска у Украины есть установки РСЗО HIMARS.

Танки Abrams поступят на Украину до конца сентября, пообещал американский президент Джо Байден. Киев получит более старые модели — M1A1 вместо более современной версии М1A2. Politico сообщала, что сначала на Украину поступят десять танков, всего обещана 31 машина.

Российская сторона критикует поставки западного вооружения Украине, требует прекратить этот процесс и заявляет, что полученное оружие не помешает Москве. Кремль выражает уверенность, что западные танки будут гореть.

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