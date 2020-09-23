Президентские законы по мотивам поправок в Конституцию. Что важно знать

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 76,35 (+0,08) Инвестиции, 12:47
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 89,25 (-0,23) Инвестиции, 12:47
Республиканцы выступили за номинацию кандидата Трампа в Верховный суд Политика, 22:13 СКА потерпел домашнее поражение самым молодым в истории КХЛ составом Спорт, 22:13 Эрнст выразил надежду снять первый фильм в космосе быстрее Голливуда Технологии и медиа, 22:12 Семья Сергея Захарова решила открыть фонд помощи пострадавшим в ДТП Общество, 22:02 Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Черным морем Политика, 21:58 Мишустин заявил о концептуальной поддержке всероссийской реновации Общество, 21:49 Франк де Бур стал главным тренером сборной Голландии по футболу Спорт, 21:46 Минюст Белоруссии назвал соответствующей закону инаугурацию Лукашенко Политика, 21:36 Видеосервис ivi назвал вредными для публики планы Украины ввести санкции Технологии и медиа, 21:34 У каждого восьмого игрока КХЛ нашли коронавирус. Что важно знать Спорт, 21:30 Нурмагомедов будет секундантом Тухугова на турнире UFC Спорт, 21:26 Как работают деньги: что предлагает финтех для управления капиталами РБК и Refinitiv, 21:26 Посольство не увидело доказательств для высылки дипломатов из Болгарии Политика, 21:22 Акции протеста в Минске после инаугурации Лукашенко. Фоторепортаж Общество, 21:15 
Поправки в Конституцию ,  
0 

Президентские законы по мотивам поправок в Конституцию. Что важно знать

Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, реализующих внесенные в Конституцию изменения. Они касаются порядка формирования правительства, Конституционного суда, назначения глав силовых ведомств и внешней разведки
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России вечером 22 сентября во исполнение вступивших в силу поправок к Конституции внес в Госдуму проекты восьми законов — в том числе о правительстве, а также об изменении в законах о прокуратуре, внешней разведке, Федеральной службе безопасности, Конституционном суде и других. Сначала об этом РБК сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, затем законопроекты появились в базе нижней палаты. По словам Клишаса, на будущей неделе в Госдуму будет внесен еще один пакет законопроектов, связанных с реализацией поправок в Основной закон.

Голосование по поправкам в Конституцию прошло с 25 июня по 1 июля. За них проголосовали 77,92%, 21,27% выступили против. Поправки вступили в силу 4 июля. Реализующие их законопроекты могут быть приняты уже в нынешнюю осеннюю сессию, говорил ранее глава думского комитета по конституционному законодательству Павел Крашенинников. Клишас уточнял, что нет цели «бегом вносить» законопроекты, после того как были одобрены поправки в Конституцию. Он отмечал, что изменения будут утверждены «после качественной правовой проработки».

Путин объяснил сенаторам смысл поправок к Конституции
Политика
Владимир Путин

Если обобщить суть внесенных законопроектов, то она сводится к введению системы «двух акторов» при принятии политических решений, сказал РБК политолог Евгений Минченко. «У каждого решения два ключа: по гражданским министрам — решают президент и Дума, по силовым — президент и Совет Федерации. Конституционный суд может тормозить принятые Федеральным собранием законы. Ну и закрепляется верховенство российского законодательства над международным», — отмечает политолог.

Ключевые положения обнародованных законопроектов — в материале РБК.

О правительстве

Проект федерального конституционного закона «О правительстве», внесенный президентом, предусматривает новую процедуру формирования правительства.

Читайте на РБК Pro
Джулиан Биркиншоу — РБК Pro: «Увольте сотрудников, играющих в политику» Как работать с пожилыми сотрудниками Доначисление налогов может закончиться тюрьмой. Как этого избежать Как руководителю найти время на отпуск
  • Премьер, его заместители и федеральные министры, кроме глав силовых ведомств, назначаются президентом после их утверждения Госдумой. Причем кандидатуру премьера предлагает президент, а вице-премьеров и министров — председатель правительства.
  • Президент может снять премьер-министра с должности, не распуская правительство.
  • Руководители федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности, назначаются президентом после консультаций с Советом Федерации. С этой целью глава государства вносит представление в верхнюю палату, а она в течение недели письменно сообщает президенту о результатах рассмотрения кандидатуры.
  • Правительство могут наделить полномочиями по защите семьи и детства, в частности брака как союза мужчины и женщины.

В ЕГЭ 2021 года добавят вопросы о поправках в Конституцию
Общество
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Внесенный законопроект перекладывает часть «политических» полномочий с президента на правительство, сказал РБК руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Это фактически декларативный перенос ответственности за политику с нынешней связки «президент — премьер» на премьера, — отметил он. — Это символическая, возможно, но важная история».

О Конституционном суде

  • Законопроектом устанавливается, что КС состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя (прежде численность судей КС составляла 19 человек, у председателя было два заместителя).
  • Конституционный суд получает право проверять конституционность федеральных законопроектов до их подписания президентом и местных — до их официального обнародования.
  • КС получает полномочия разрешать вопрос об исполнении решений межгосударственных органов, международных или иностранных судов, если они противоречат Конституции России или «основам публичного правопорядка» в стране.

По мнению Кирьяна, важнейшее новшество состоит в том, что КС «предписывают проверку на соответствие Конституции фактически любого нормативного акта». Действующее законодательство предусматривает два варианта действий президента, если он получает законопроект, по поводу которого мнения палат Федерального собрания разошлись, — глава государства может отправить его на доработку либо не подписывать его, напоминает эксперт. «Теперь же будет прекрасный механизм: можно взять Конституционный суд, попросить его посмотреть документ и отклонить его, сославшись на решение суда, — говорит Кирьян. — Это красивый ход, потому что сейчас Госдума зачастую игнорирует заключения государственно-правового управления президента, а теперь это будет делать сложнее».

Медведев назвал помогающую в обсуждении Курил поправку в Конституцию
Политика
Дмитрий Медведев во время посещения острова Итуруп на Курилах

Если учесть, что президент вместе с Советом Федерации формирует состав Конституционного суда, то президентская власть в этой части усилится и у главы государства появится дополнительная возможность надзора за законодательной функцией, считает эксперт.

Благодаря новому законопроекту у Конституционного суда появится механизм давать заключения о возможности отказа от исполнения решения международного и межгосударственного суда, добавляет статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов Константин Добрынин. «В таком случае помимо запроса от президента, правительства, Верховного суда Конституционный суд должен будет установить, противоречит ли такое исполнение основам публичного правопорядка России, — поясняет он. — Скорее всего, это призвано не допустить условное новое дело ЮКОСа, но вместе с тем это прямое противоречие международным обязательствам России и статье 27 Венской конвенции о праве международных договоров».

Кроме того, законопроект ограничивает право граждан на обращение в Конституционный суд, сказал эксперт, так как вводится требование пройти надзорную инстанцию до обращения в КС.

Плюс будет расширено количество оснований для прекращения статуса судьи Конституционного суда, упомянул Добрынин. «Коллеги-судьи смогут направить представление на судью президенту, и он может быть лишен мантии, — пояснил он. — С моей точки зрения, этим явно нарушается один из важнейших принципов независимости судей КС».

О силовых структурах

  • Согласно президентскому законопроекту, прокуроры субъектов Федерации, военных и других специализированных прокуратур будут назначаться на должность после консультаций президента с Советом Федерации. Сейчас они назначаются президентом по представлению генерального прокурора.
  • Совет Федерации будет рассматривать кандидатуры глав Службы внешней разведки (СВР) и ФСБ по представлению главы государства (сейчас их назначает и снимает непосредственно президент).

Эти новеллы важны, так как сейчас назначением силовиков фактически занимаются внутренние управления администрации президента, говорит Кирьян. «Теперь же, если меняются силовики в регионах, Совет Федерации рано или поздно поставит вопрос о том, что та или иная кандидатура вызывает у него вопросы, — отметил он. — Это очень важно для регионов, потому что у нас силовая вертикаль — это вторая вертикаль после исполнительной, и сделать ее прозрачной очень важно».

Песков допустил обмен опытом с Белоруссией по поправкам к Конституции
Политика
Дмитрий Песков

Специализирующийся в области уголовного права адвокат Роман Новиков считает, что законопроекты, посвященные внешней разведке и ФСБ, демократизируют процедуру назначения их руководства. «Глава государства наделяет дополнительными функциями законодательную власть по рассмотрению кандидатов на должности руководителей ФСБ и СВР», — поясняет он. Раньше президент принимал такие решения единолично, напоминает эксперт. «В то же время в законопроекте не указано, что произойдет, если Совет Федерации не согласует внесенные кандидатуры», — добавил Новиков.

Об уполномоченном по правам человека

  • Законопроект запрещает президентскому омбудсмену иметь иностранные счета, вклады и гражданство; он обязан постоянно проживать в России.
  • Аналогичные требования вводятся и для других чиновников и судей. Им запрещается иметь гражданство другого государства или вид на жительство.

Уполномоченный Татьяна Москалькова уже одобрила эти инициативы: «На [омбудсмена] тоже распространяются запреты, которые были установлены для высшего эшелона власти: иметь гражданство в другом государстве, счета или недвижимость за границей. От уполномоченного по правам человека, который является высшим должностным лицом, зависит защита людей. Важно, что здесь появляются такие дополнительные требования к кандидатам на этот пост».

В законе о госслужбе уже содержались ограничения на иностранные счета и вклады. Теперь это распространяется и на сотрудников силовых ведомств, что уже было анонсировано президентом в рамках подготовки изменений Конституции, констатирует декан юридического факультета НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Антон Ильин.

Положения, запрещающие чиновникам иметь иностранные активы, были в законодательстве и до этого, но тогда этот вопрос оставался скорее в «понятийной» сфере — наличие неиспользованного вида на жительство могло остаться без внимания. «Теперь же меры будут приниматься вплоть до того, что, получив гражданство, вы обязаны будете в течение пяти дней известить свое руководство, уйти с должности или сменить статус на исполняющего обязанности», — отметил эксперт.

Авторы
Евгения Кузнецова, Владислав Гордеев, Елизавета Антонова, Дмитрий Серков
Владимир Путин Конституция России Правительство Конституционный суд законопроект
Материалы по теме
Путин поручил проработать не учтенные в поправках законодательные идеи
Политика
Путин заявил о начале «масштабной законотворческой работы» после поправок
Политика
Путин заявил о необходимости развития новых норм Конституции в регионах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter