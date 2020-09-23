Защиту брака как союза мужчины и женщины внесли в проект закона о кабмине

Законопроект представил на рассмотрение Думы президент Владимир Путин. Документ входит в пакет проектов, которые должны привести законодательство в соответствие с обновленной Конституцией

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Правительство могут наделить полномочиями по защите семьи и детства и, в частности, брака как союза мужчины и женщины. Это положение содержится в законопроекте о правительстве, который во вторник внес в Госдуму президент Владимир Путин. Документ призван привести законодательство в соответствие с принятыми летом поправками в Конституцию.

Согласно ему, правительство будет принимать меры, направленные на защиту семьи, материнства, отцовства и детства, а также института брака как союза мужчины и женщины.

Также предполагается, что правительство будет обеспечивать приоритет семейного воспитания детей. Кроме этого, в его обязанности будет входить создание условий для того, чтобы совершеннолетние дети заботились о родителях.

Проект закона обязывает правительство принимать меры для того, чтобы в отношении детей, которые остались без попечения, были исполнены родительские обязанности. Кабмин также должен следить за тем, чтобы в стране были созданы условия для всестороннего, духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития детей и принимать меры по реализации молодежной политики.