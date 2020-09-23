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Поправки в Конституцию ,  
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Защиту брака как союза мужчины и женщины внесли в проект закона о кабмине

Законопроект представил на рассмотрение Думы президент Владимир Путин. Документ входит в пакет проектов, которые должны привести законодательство в соответствие с обновленной Конституцией
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Правительство могут наделить полномочиями по защите семьи и детства и, в частности, брака как союза мужчины и женщины. Это положение содержится в законопроекте о правительстве, который во вторник внес в Госдуму президент Владимир Путин. Документ призван привести законодательство в соответствие с принятыми летом поправками в Конституцию.

Согласно ему, правительство будет принимать меры, направленные на защиту семьи, материнства, отцовства и детства, а также института брака как союза мужчины и женщины.

Также предполагается, что правительство будет обеспечивать приоритет семейного воспитания детей. Кроме этого, в его обязанности будет входить создание условий для того, чтобы совершеннолетние дети заботились о родителях.

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Проект закона обязывает правительство принимать меры для того, чтобы в отношении детей, которые остались без попечения, были исполнены родительские обязанности. Кабмин также должен следить за тем, чтобы в стране были созданы условия для всестороннего, духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития детей и принимать меры по реализации молодежной политики.

Помимо положений о защите семьи и детства, документ предусматривает новую процедуру формирования правительства: кандидатуру премьер-министра будет предлагать президент, назначение будет происходить после утверждения Думой, а кандидатуры вице-премьеров и министров будет выдвигать премьер (также потребуют утверждения Госдумой, кроме силовых ведомств).

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Руководители министерств, занимающихся вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности будут назначаться президентом после консультаций с Совфедом.

Помимо проекта закона о правительстве, Путин внес еще семь документов для утверждения изменений в законодательстве в соответствии с обновленной Конституцией, в том числе о прокуратуре, внешней разведке и безопасности, Конституционном суде.

Автор
Мария Лисицына
Владимир Путин Конституция поправки в Конституцию законопроект
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