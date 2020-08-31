Песков допустил обмен опытом с Белоруссией по поправкам к Конституции

Дмитрий Песков (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Белорусские власти достаточно компетентны в вопросах изменения Конституции, но Россия готова помочь им, если это потребуется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

На фоне утверждений белорусских властей о готовящихся изменениях в Конституцию страны, журналисты спросили у Пескова могла бы Россия поделиться с республикой опытом изменения Основного закона.

«Мы не сомневаемся, что у них у самих есть такие компетенции», — ответил на это пресс-секретарь президента.

Он также добавил, что просьб по обмену опытом в подготовке к изменению Конституции со стороны Белоруссии не поступало. По его словам, в такой ситуации Россия не может навязывать какие-либо услуги.

Однако если такое обращение от Минска поступит, Москва поделится опытом. «Конечно, почему же не делиться опытом. Тем более, что опыт свежий, достаточно богатый и экспертный, о чем собственно говорят результаты голосования», — добавил он.