Медведев назвал помогающую в обсуждении Курил поправку в Конституцию

Дмитрий Медведев во время посещения острова Итуруп на Курилах (Фото: ТАСС)

Поправка в Конституцию, не допускающая отчуждение территории России, облегчает проведения переговоров с Японией о принадлежности Курильских островов, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».

Медведев отметил, что в значительной степени на отношения с Японией влияние оказывает «судьба мирного договора». Он напомнил, что Москва выступает за заключение договора, «но не в результате отчуждения российских территорий».

Заместитель председателя Совбеза подчеркнул, что такая возможность не рассматривалась и раньше, а теперь, после принятия Конституции в новой редакции, в ней появилась поправка о недопустимости отчуждения территории. «И не только действия, но и обсуждение этих вопросов также является недопустимым, то есть, содержится запрет этого под страхом уголовной ответственности, по всей вероятности, такие нормы в ближайшее время должны быть приняты», — сказал Медведев.

При этом он особо отметил, что речь не идет о делимитации границ, но все иные действия являются недопустимыми.

«Так что в этом плане, я считаю, наши потенциальные разговоры, будущие и продолжающиеся, с нашими японскими партнерами даже облегчаются, поскольку они должны исходить из того, что действующая Конституция содержит норму о защите суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации и не допускает даже самого обсуждения отчуждения каких-либо территорий — этого не было и не будет никогда», — заявил зампред.