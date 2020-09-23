В ЕГЭ 2021 года добавят вопросы о поправках в Конституцию

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В задания Единого государственного экзамена по обществознанию в 2021 году включат вопросы, связанные с изменениями Конституции летом 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

В пресс-службе Министерства просвещения РБК пояснили, что экзаменационные вопросы будут соответствовать актуальному тексту Основного закона.

«При составлении контрольно-измерительных материалов по обществознанию был учтен актуальный текст основного закона страны», — заявили в ведомстве.

Ранее директор ФИПИ Оксана Решетниква сообщила, что изменения Основного закона не создадут дополнительных трудностей для школьников, готовящихся к ЕГЭ по обществознанию. Она заявила, что экзаменационные задания не будут затрагивать статьи, в которые вносились поправки.