В ЕГЭ 2021 года добавят вопросы о поправках в Конституцию
В задания Единого государственного экзамена по обществознанию в 2021 году включат вопросы, связанные с изменениями Конституции летом 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
В пресс-службе Министерства просвещения РБК пояснили, что экзаменационные вопросы будут соответствовать актуальному тексту Основного закона.
«При составлении контрольно-измерительных материалов по обществознанию был учтен актуальный текст основного закона страны», — заявили в ведомстве.
Ранее директор ФИПИ Оксана Решетниква сообщила, что изменения Основного закона не создадут дополнительных трудностей для школьников, готовящихся к ЕГЭ по обществознанию. Она заявила, что экзаменационные задания не будут затрагивать статьи, в которые вносились поправки.