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В ЕГЭ 2021 года добавят вопросы о поправках в Конституцию

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В задания Единого государственного экзамена по обществознанию в 2021 году включат вопросы, связанные с изменениями Конституции летом 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

В пресс-службе Министерства просвещения РБК пояснили, что экзаменационные вопросы будут соответствовать актуальному тексту Основного закона.

«При составлении контрольно-измерительных материалов по обществознанию был учтен актуальный текст основного закона страны», — заявили в ведомстве.

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Ранее директор ФИПИ Оксана Решетниква сообщила, что изменения Основного закона не создадут дополнительных трудностей для школьников, готовящихся к ЕГЭ по обществознанию. Она заявила, что экзаменационные задания не будут затрагивать статьи, в которые вносились поправки.

В январе 2020 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести изменения в Основной закон. В июле состоялось общероссийское голосование. Согласно данным ЦИК, поправки поддержали более 77% россиян. Они вступили в силу 4 июля.

Принятые поправки устанавливают неприкосновенность бывших президентов и корректируют порядок ее лишения, изменяют порядок назначения федеральных министров и вице-премьеров, расширяют полномочия Конституционного суда и сокращают состав его судей. В новой версии Основного закона прописана недопустимость отчуждения части территории России, а русский язык объявляется языком государствообразующего народа. Также в перечень поправок входит норма, обнуляющая президентские сроки Путина и позволяющая ему еще раз выставить свою кандидатуру на выборах главы государства.

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